ارتفاع الدولار وهبوط الذهب مع تزايد التوتر بين واشنطن وطهران

ارتفع الدولار مدفوعًا بتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، إذ سجّل مؤشره نحو 98.30 نقطة، فيما هبطت أسعار الذهب بأكثر من 1%، لتسجّل نحو 4762 دولارًا للأوقية في المعاملات الفورية.

اقترب الدولار من أعلى مستوى له خلال أسبوع مقابل عملات رئيسية أخرى اليوم، الإثنين، قبل أن يتخلى عن بعض المكاسب، إذ أدى تجدد ​التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وتضاؤل الآمال في التوصل إلى اتفاق سلام في اندفاع ‌المستثمرين إلى الملاذات الآمنة.

وقالت الولايات المتحدة أمس، الأحد، إن الجيش احتجز سفينة شحن ترفع العلم الإيراني، بعدما حاولت اختراق الحصار الذي تفرضه القوات الأميركية على موانئ إيران. وفي المقابل، قالت طهران إنها سترد على ذلك، ما أجّج المخاوف من ​تجدد الأعمال القتالية.

وفي الوقت نفسه، ومقارنة مع الارتفاع الحاد في أسعار النفط، جاءت تحركات أسواق العملات محدودة، إذ تخلّى الدولار عن بعض مكاسبه المبكرة بحلول منتصف التعاملات الصباحية في آسيا.

وسجل ​اليورو في أحدث التعاملات 1.1757 دولار بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى في أسبوع عند ​1.1729 في وقت سابق اليوم، كما هبط الجنيه الإسترليني 0.11% إلى 1.3503 دولار.

وانخفض الدولار الأسترالي شديد التأثر ‌بالمخاطر 0.17 %، ليصل إلى 0.7155 دولار.

ووصل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى، إلى 98.30؛ ليحوم بالقرب من أعلى مستوى في أسبوع معوّضًا بعض خسائره الأخيرة.

وتراجع المؤشر 1.5% منذ بداية نيسان/ أبريل، وسط تزايد الإقبال على المخاطرة على أمل التوصل إلى اتفاق سلام. ​وكان المؤشر قد ارتفع ​2.3% في ⁠آذار/ مارس، مدفوعًا بالطلب على الملاذات الآمنة بعد اندلاع الحرب.

وانخفض الدولار النيوزيلندي قليلًا إلى 0.5876 دولار.

وتراجعت العملة اليابانية إلى 159.06 ينّ للدولار، بالقرب من ​مستوى 160 ينًّا للدولار الذي يخشى المتعاملون من أن يؤدي إلى تدخل ​من الحكومة ⁠اليابانية لدعم العملة.

كما صعد أمام العملة الصينية 0.1% إلى 6.8244 يوان في التداول خارج الصين.

الذهب يتراجع بعد ارتفاع الدولار وتجدّد التوتّر بين واشنطن وطهران

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1% اليوم، الإثنين، مع ارتفاع الدولار، في حين دفعت حالة الضبابية بشأن محادثات السلام بين ​الولايات المتحدة وإيران أسعار النفط إلى الارتفاع، وأثارت مجددًا المخاوف ‌من التضخم.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 1.4% إلى 4762.09 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:55 بتوقيت غرينتش، بعد أن تراجع إلى أدنى مستوى منذ 13 نيسان/ أبريل في ​وقت سابق من الجلسة.

كما انخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب، تسليم حزيران/ يونيو، 2% إلى 4781.90 دولار.

وصعد مؤشر الدولار، ما زاد ⁠من تكلفة الذهب المسعّر بالعملة الأميركية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقفزت أسعار ​النفط، وشهدت أسواق الأسهم أداء متأرجحًا، إذ أدى تصاعد التوتر في الخليج ​إلى تقليص حركة الشحن من وإلى الخليج إلى الحد الأدنى، على الرغم من أن المتعاملين كانوا يعلقون آمالًا على التوصل إلى حل.