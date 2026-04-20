ارتفاع سعر البنزين 35 بالمئة في الولايات المتحدة منذ بدء الحرب على إيران

أسعار الوقود في إحدى محطات التزوّد في ولاية تينيسي، 19 نيسان/ أبريل (Getty Images)

أعلنت الرابطة الأميركية للسيارات ارتفاع سعر البنزين في الولايات المتحدة بأكثر من 35%، منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في شباط/ فبراير الماضي.

جاء ذلك في بيان للرابطة اليوم، الإثنين، وسط غموض بشأن احتمال عقد جولة مفاوضات ثانية بين واشنطن وطهران، بعد فشل الأولى في إسلام آباد في 12 نيسان/ أبريل الجاري.

وقالت الرابطة، إنّ متوسط سعر الغالون الواحد (3.7 لترات) ارتفع من 2.98 دولار قبل بداية الحرب إلى 4.04 دولار الإثنين، بزيادة نحو 35.5%.

وتشهد الأسواق العالمية تقلبات شديدة بسبب الحرب، إذ أدت إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي ومستويات التضخم.

وعادت أسعار النفط إلى الارتفاع في ظل الغموض حيال مستقبل المفاوضات، ومخاوف من احتمال استئناف الحرب مع انتهاء الهدنة التي أعلنتها واشنطن وطهران في 8 نيسان/ أبريل.

وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأحد، إنّ وفد التفاوض الأميركي سيتوجه إلى باكستان يوم الإثنين، لاستئناف المحادثات مع إيران.

وفي المقابل، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية، "إرنا"، بأنّ طهران ستغيب عن الجولة الثانية؛ بسبب "مطالب واشنطن المفرطة وتوقعاتها غير الواقعية، وتناقضاتها المتكررة".