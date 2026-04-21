انتعاش قطاع الوقود الحيويّ في ظلّ ارتفاع أسعار النفط بسبب حرب إيران

أدّى ارتفاع أسعار النفط، عقب الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران، إلى تنشيط الطلب على الوقود الحيويّ، خيارًا بديلًا لتخفيف أزمة الطاقة، وتقليص الاعتماد على إمدادات النفط لإغلاق مضيق هرمز.

أدى ارتفاع أسعار النفط في أعقاب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى تجدّد الطلب على الوقود الحيويّ، ​إذ تفوق الحاجة لمعالجة نقص الوقود الأحفوريّ المخاوف من أن يؤدّي استخدام المحاصيل من أجل الوقود إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وفي الأثناء التي شهدت فيها أسواق الطاقة ارتفاع أسعار النفط الخام بأكثر من 30% منذ بدء الحرب، زادت أسعار الذرة بنسبة 5% فقط، وهي مكوّن رئيس للوقود الحيويّ، (والوقود الحيويّ هو مصدر طاقة يُستخرج من المواد العضوية النباتية والحيوانية، وهو بديل متجدّد للوقود الأحفوريّ، كالنفط والغاز).

تُخلط أنواع الوقود الحيويّ عادة مع البنزين، أو تُستخدم بديلًا للديزل، وتصبح اقتصادية أكثر في الظروف التي يرتفع فيها أسعار الوقود الأحفوريّ. كما يُسهم الوقود الحيويّ في خفض الأسعار في محطّات التزوّد بالوقود، ويقلّل الاعتماد على واردات النفط الخام والوقود المكلفة.

وشهدت الدول الآسيوية نشاطًا متزايدًا في استعمال الوقود الحيويّ منذ بدء الحرب على إيران، ذلك أنّ هذه الدول تشتري 80% من النفط المنقول من مضيق هرمز، ما جعل الإغلاق شبه الكامل للمضيق يسبّب نقصًا في الوقود الأحفوريّ، وارتفاعًا حادًّا في أسعار الوقود.

وتجلّت آثار أزمة الإمدادات في تصريحات فيتنام أواخر آذار/ مارس، إذ أعلنت أنّها ستتحوّل بالكامل إلى البنزين المخلوط بالإيثانول، (الذي يُنتج في الغالب من الذرة وقصب السكر)، في نيسان/ أبريل، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

فيما صرّحت إندونيسيا، وهي أكبر منتج ومصدّر لزيت النخيل في العالم، بأنّها سترفع نسبة المزج الإلزاميّ للديزل الحيويّ المصنوع من زيت النخيل من 40% إلى 50%.

وفسّرت المحللة المعنيّة بالوقود الحيويّ في شركة "كبلر"، بياتا فويتكوفسكا، هذه الخطوات بقولها "في آسيا، تنظر الدول إلى أنواع الوقود الحيويّ التي يمكن إنتاجها من المواد الأولية المحلية، لأنّها تستطيع تحقيق هدفين في آن واحد؛ الحدّ من واردات الطاقة، وزيادة الربح للمزارعين".

وفي هذا السياق، تحاول الدول الآسيوية تخفيف تأثير ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب على اقتصاداتها من خلال إجراءات مختلفة، مثل تقنين الوقود، وتقليص أسابيع العمل، وتناوب أيام القيادة.

وتوقع كبير خبراء الاقتصاد في "المنظمة الدولية للسكر"، بيتر دي كليرك، انتعاش قطاع الوقود الآسيوي في هذه الظروف، قائلًا "أتوقع أن ​تعطي الأزمة دفعة لقطاع الوقود الحيويّ الآسيوي"، مضيفًا أنّ الهند تخطّط لزيادة كمية الإيثانول الممزوج بالبنزين، في حين تدرس تايلاند أيضًا خياراتها المتعلقة بالإيثانول.

الغذاء مقابل الوقود

خضعت الإجراءات الرامية إلى تعزيز إنتاج الوقود ​الحيويّ واستخدامه، مثل دعم المحاصيل، للتدقيق خلال أزمة أسعار الغذاء في عامي 2007 و2008، إذ أثارت جدلًا حادًّا بين صانعي السياسات حول الأمن الغذائي في مقابل أمن الوقود.

وأشار البعض، بمن فيهم سياسيون ومراكز أبحاث ‌ومنظمات غير ربحية، ⁠إلى أنّ الوقود الحيويّ كان أحد محركات ارتفاع أسعار الغذاء.

وقد يتطلب إنتاج الوقود الحيويّ زراعة محاصيل على مساحات شاسعة. ففي الولايات المتحدة مثلًا، أكبر منتج للذرة في العالم، يُستخدم حوالي 40% من محصول الذرة لإنتاج الإيثانول، في حين تستخدم البرازيل، أكبر منتج للسكر في العالم، 50% من محصول قصب السكر لإنتاج الوقود الحيويّ.

وأدى الارتفاع الحادّ في تكاليف الطاقة والنقل والأسمدة الناجم عن الحرب إلى زيادة أسعار الغذاء العالمية، التي بلغت أعلى مستوى في 6 أشهر، في آذار/ مارس. وقد يؤدي ازدياد استخدام الوقود الحيويّ إلى ارتفاع أسعار الغذاء أكثر.

لكنّ مدير حملة جنوب شرق آسيا بمنظمة "مايتي إيرث" غير الربحية، فيل أيكمان، قال إنّ ​ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير لن يحدث ​إلا إذا شيّد مصنّعو الوقود الحيويّ مصانع ⁠جديدة على نطاق واسع، وهو ما سيستغرق سنوات.

كما أنّ أنواع الوقود الحيويّ لا تغطي سوى جزء ضئيل من احتياجات الطاقة العالمية، إذ لا تلبّي سوى 4% من الطلب على وقود النقل. فيما تتوقع "بي إم آي" للأبحاث، التابعة لـ"فيتش"، أن تغطي أنواع الوقود الحيويّ 5% من احتياجات الطاقة في ​قطاع النقل بحلول عام 2035.

وقالت فويتكوفسكا من "كبلر"، إنّه بالإضافة إلى الوقت والتكلفة اللازمَين لبناء مصانع جديدة، فإنّ حدود مزج الوقود وقيود إمدادات ​المواد الأولية ستمنع نموًّا ⁠كبيرًا وسريعًا في الطلب على الوقود الحيويّ.

وقالت "يمكن للوقود الحيويّ أن يساعد في تخفيف أسعار (الوقود) إلى حدّ ما، ولكن ليس على نطاق واسع".

استثناء الاتحاد الأوروبي

قال المستشار في السلع الأولية، روجر برادشو، إنّ الاتحاد الأوروبي هو الاستثناء الوحيد من زيادة استهلاك الوقود الحيويّ، إذ لديه حدّ أقصى للاستخدام بسبب المخاوف من أن يؤدي الإفراط في استخدامه إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ومعدّلات إزالة الغابات.

ويُعدّ هذا الحدّ الأقصى جزءًا ⁠من التزام ​الاتحاد الأوروبي بالوقود المتجدّد، الذي يهدف إلى خفض الاعتماد على الوقود الأحفوريّ.

وفي المقابل، أمرت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ​شركات التكرير بمزج كمية قياسية من الوقود الحيويّ هذا العام.

وفي البرازيل، تدرس الحكومة رفع نسبة مزج الإيثانول إلى 32% من 30% بحلول نهاية حزيران/ يونيو، في حين من المقرّر أن تستخدم مطاحن قصب السكر نسبة أكبر من المحصول ​لصنع الإيثانول بدلًا من السكر، لأنّ الوقود حاليًّا أكثر ربحية.