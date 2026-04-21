تحذيرات بريطانية من نموذج الذكاء الاصطناعي "ميثوس" قبل دخوله المصارف

تستعد مؤسسات مصرفية بريطانية للحصول خلال الأيام المقبلة على إمكانية استخدام "ميثوس"، النموذج الجديد من شركة "أنثروبيك"، وسط تحذيرات من مسؤولين ماليين وتنظيميين بشأن تداعياته المحتملة على الاستقرار السيبراني والمالي.

وقالت الشركة إن النموذج، المنتمي إلى عائلة "ميثوس"، سيُتاح لعدد من المؤسسات المالية في المملكة المتحدة بعد أن اقتصر استخدامه حتى الآن على مجموعة محدودة من الشركات، معظمها في الولايات المتحدة.

وبحسب تصريحات لمديرة عمليات "أنثروبيك" في المملكة المتحدة وأيرلندا وشمال أوروبا، بيب وايت، فإن التوسع بات وشيكًا، مع تزايد اهتمام المسؤولين التنفيذيين البريطانيين بالأداة الجديدة.

وتقول "أنثروبيك" إن "ميثوس" يتمتع بقدرات متقدمة جدًا في اكتشاف الثغرات البرمجية واستغلالها، وهو ما دفعها إلى الامتناع عن طرحه لعامة المستخدمين.

وترى الشركة أن هذا المستوى من القدرات قد يخلّف آثارًا واسعة على الاقتصادات والسلامة العامة والأمن القومي إذا أسيء استخدامه.

وأثار هذا التطور نقاشات بين وزراء مالية ومحافظي بنوك مركزية ومنظمين خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، حيث برزت مخاوف من غياب إطار حوكمة واضح للتعامل مع أدوات ذكاء اصطناعي بهذه القوة.

وقال وزير المالية الكندي فرنسوا-فيليب شامبان إن المسألة تستحق اهتمامًا مباشرًا من وزراء المالية، معتبرًا أن الخطر لا يزال غير واضح الحدود، ما يستدعي وضع ضمانات وإجراءات تكفل متانة النظام المالي.

كما وصف محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، التطور بأنه تحدٍّ بالغ الجدية، في إشارة إلى السرعة التي يتحرك بها عالم الذكاء الاصطناعي.

من جهتها، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن حالة "ميثوس" تُظهر كيف يمكن لتقنية واعدة أن تتحول إلى مصدر خطر كبير إذا وصلت إلى الأيدي الخطأ، مشددة على الحاجة إلى إطار ناظم يحدد قواعد العمل ويضبط الاستخدام.

وفي الولايات المتحدة، عقد وزير الخزانة سكوت بيسنت اجتماعًا مع رؤساء مصارف كبرى لبحث المخاطر المرتبطة بالنموذج، بينما يُنتظر أن يفتح المنظمون في بريطانيا نقاشًا مماثلًا مع قادة البنوك ومسؤولين حكوميين خلال الأسابيع المقبلة.

وقال دان كاتس، نائب مدير في صندوق النقد الدولي، إن التطور المتسارع للتقنيات الرقمية يضاعف المخاطر من زاوية الأمن السيبراني، مرجحًا أن يبقى هذا الملف حاضرًا بقوة على الأجندة الدولية خلال الأشهر المقبلة.