تراجع أسعار النفط والذهب وصعود الدولار وسط ترقب محادثات أميركية–إيرانية

جاء الانخفاض بعد موجة ارتفاع سابقة مدفوعة بتصعيد أمني في مضيق هرمز، فيما يواصل المستثمرون مراقبة التطورات السياسية وتأثيرها المحتمل على حركة الأسواق العالمية.

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، لتتخلى عن المكاسب التي سجلتها في الجلسة السابقة، وسط توقعات بإجراء محادثات سلام بين الولايات المتحدة وإيران خلال هذا الأسبوع، ما قد يفتح المجال أمام زيادة تدفق الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط.

وفي السياق نفسه، انخفضت أسعار الذهب مع ارتفاع قيمة الدولار، بينما يترقب المستثمرون ما إذا كانت واشنطن وطهران ستعقدان محادثات مرتقبة بعد تصاعد التوترات بين الجانبين، الأمر الذي انعكس على تحركات الأسواق العالمية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 95 سنتا، أو واحدا بالمئة، ‌إلى 94.53 دولار بحلول الساعة 0003 بتوقيت غرينتش. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم مايو أيار 1.54 دولار، أو 1.72 بالمئة، إلى 88.07 دولار.

وينقضي أجل عقود أيار/مايو، اليوم الثلاثاء، وانخفضت عقود حزيران/يونيو الأكثر ​نشاطا 1.09 دولار، أو 1.3 بالمئة، إلى 86.37 دولار.

وارتفع كلا الخامين، أمس الإثنين، إذ صعد خام ​برنت 5.6 بالمئة وزاد خام غرب تكساس الوسيط 6.9 بالمئة بعد أن أغلقت ⁠إيران مضيق هرمز مجددا، مما أدى إلى سد شريان نقل النفط الرئيسي، واحتجزت الولايات المتحدة سفينة شحن ​إيرانية في إطار حصارها لموانئ البلاد.

ومع ذلك، يركز المستثمرون على احتمال أن تؤدي المحادثات هذا الأسبوع إلى تمديد ​وقف إطلاق النار الحالي أو التوصل إلى اتفاق نهائي، على الرغم من استمرار احتمال تجدد الصراع وتعطيل شحن النفط.

وقال مسؤول إيراني كبير لرويترز إن بلاده تدرس المشاركة في محادثات السلام في باكستان، في أعقاب جهود من إسلام اباد ​لإنهاء الحصار الأميركي.

ويشكل الحصار عقبة كبيرة أمام عودة طهران إلى جهود السلام، بينما يوشك وقف إطلاق النار ​الحالي الذي مدته أسبوعان على الانتهاء.

وذكرت بلومبرج نيوز أن الكويت أعلنت حالة القوة القاهرة على شحنات النفط بسبب إغلاق مضيق هرمز.

وقال ⁠محللون في ​سوسيتيه جنرال في مذكرة للعملاء إن ارتفاع الأسعار الناجم عن ​إغلاق المضيق أدى إلى انخفاض الطلب على النفط بنحو ثلاثة بالمئة حتى الآن.

وأشاروا في المذكرة إلى أن الخطر "يميل نحو خسائر أكبر كلما ​تأخرت العودة إلى الوضع الطبيعي"، وتوقعوا "العودة الكاملة للوضع الطبيعي" للإمدادات بحلول أواخر عام 2026.

الذهب يتراجع مع صعود الدولار

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4807.91 دولار للأوقية (الأونصة)، ‌بحلول الساعة 0217 بتوقيت غرينتش، مواصلا تراجعه من الجلسة السابقة عندما سجل أدنى مستوى منذ 13 نيسان/أبريل. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم حزيران/يونيو عند 4827.30 دولار.

وارتفع الدولار مما ​زاد من تكلفة السلع المقومة بالعملة الأمريكية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقال كايل ​رودا محلل الأسواق المالية في كابيتال.كوم إن المستثمرين ينتظرون الآن "النبأ الرئيسي ⁠التالي بشأن ما إذا كانت المحادثات ستمضي قدما في إسلام اباد، وإذا حدث ​ذلك، هل سيتم تمديد وقف إطلاق النار، أو الأفضل من ذلك، التوصل إلى اتفاق ​سلام".

وأضاف رودا "إذا حدثت هذه الأمور، فمن المرجح أن يحظى الذهب بدعم قوي لأن أسعار النفط ستنخفض. وإذا لم تحدث هذه الأمور، فقد نبدأ في رؤية بعض هذه التقلبات تعود إلى السوق".