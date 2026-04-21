مدير وكالة الطاقة الدولية: نحن أمام أزمة أكبر من جميع أزمات الطاقة السابقة مجتمعة

حذّر بيرول من تداعيات واسعة للحرب على إيران، مشيرًا إلى تضرر عشرات منشآت الطاقة، بينها مواقع أصيبت بأضرار جسيمة قد يستغرق إصلاحها سنوات، وأفاد بأنّ الأزمة لا تقف عند النفط والغاز، بل تمتدّ إلى الأسمدة والكبريت والهيليوم والمنتجات البتروكيميائية.

قال المدير العام لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، إنّ 84 منشأة طاقة تضرّرت جراء الهجمات المتبادلة في الحرب على إيران، منها 34 منشأة تعرّضت لأضرار بالغة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وصرّح بيرول باعتقاده أنّ عودة الإنتاج في هذه المنشآت إلى مستوياته الطبيعية قد يستغرق عامَين على الأقل، وربما تتجاوز بعضها هذه الفترة.

وأوضح أنّه "حتى لو فُتح مضيق هرمز فورًا، فسيكون من التفاؤل المفرط توقّع عودة إمدادات النفط والغاز الطبيعي إلى مستويات ما قبل الحرب".

وأضاف أنّ إغلاق المضيق خطر كبير على أمن الطاقة والاقتصاد العالمي، الذي يتجاوز حجمه 110 تريليونات دولار.

وأشار إلى وجود خسارة يومية قدرها 13 مليون برميل من النفط الخام على المدى القريب، نتيجة إغلاق مضيق هرمز.

وتابع قائلًا "بالنظر إلى أنّ الطلب العالمي اليومي على النفط يبلغ حوالي 100 مليون برميل، فإنّ خسارة 13 مليون برميل تُعدّ خسارة فادحة. كما تضاف إلى ذلك خسارة تُقدّر بنحو 100 مليار متر مكعب من إمدادات الغاز الطبيعي".

وأوضح "بالنظر إلى هذين العاملين، نجد أنفسنا أمام أزمة أكبر من جميع أزمات الطاقة السابقة مجتمعةً. ولا تقتصر هذه الأزمة على النفط والغاز فحسب، فهناك مشكلة كبيرة تواجه السلع الحيوية لسلاسل التوريد، مثل الأسمدة والكبريت والهيليوم والمنتجات البتروكيميائية".

وأكد بيرول أنّ أكثر من 200 ناقلة نفط خام ومنتجات بترولية، بالإضافة إلى 10 ناقلات غاز طبيعي مُسال، تنتظر حاليًّا في منطقة الخليج، وهي محملة بالكامل.

وفي تحديث لوضع الملاحة في مضيق هرمز، أعلن الجيش الإيراني السبت الماضي إعادة إغلاق المضيق ردًّا على الحصار البحري الأميركي على إيران، وفق بيان لقيادة مقر خاتم الأنبياء المركزية، الوحدة التابعة للقوات المسلحة الإيرانية التي تتولى العمليات الحربية.

وبعد هذا الإعلان، كشفت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في 3 بيانات منفصلة، عن وقوع 3 حوادث خلال 3 ساعات تعرضت لها سفن في مضيق هرمز أمام سواحل سلطنة عُمان.

كما أعلنت إيران، صباح الإثنين، أنّ قواتها المسلحة شنّت هجومًا بطائرات مسيّرة على سفن حربية أميركية، وذلك عقب إعلان واشنطن استهداف سفينة شحن ترفع علم إيران في خليج عُمان، في تطور يتزامن مع ترقّب انطلاق جولة ثانية من المفاوضات بين واشنطن وطهران في إسلام آباد، في ظلّ تضارب الأنباء بشأنها.