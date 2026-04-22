النفط يتجاوز 100 دولار والأسواق تترقب مسار الهدنة مع إيران

ارتفاع أسعار الطاقة وتباين أداء البورصات العالمية في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز، وسط رهانات على إنهاء الحرب وتأثير محدود على الاقتصاد الأميركي رغم المخاطر.

ارتفعت أسعار النفط، الأربعاء، فيما تباين أداء أسواق الأسهم العالمية، عقب إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، ما دفع المستثمرين إلى التريّث بانتظار اتضاح مسار المحادثات وما إذا كانت ستُستأنف خلال الفترة القريبة.

في المقابل، ظل مضيق هرمز مغلقًا وسط مخاوف من تجدد الضربات العسكرية، بينما سجلت مؤشرات وول ستريت مستويات قياسية بعد تعافٍ من الخسائر التي تكبدتها منذ اندلاع الحرب على إيران أواخر شباط/ فبراير.

ويرى محللون أن هناك مؤشرات على رغبة مشتركة لدى إدارة ترامب والقيادة الإيرانية في إنهاء الحرب، التي تسببت بارتفاع أسعار الطاقة وشكلت تهديدًا مباشرًا للنمو الاقتصادي العالمي.

كما عزّزت أرباح الشركات القوية والحماسة تجاه الذكاء الاصطناعي ثقة المستثمرين إذ تجاوزت عشرات الشركات الكبرى التوقعات، وأسهمت صفقات بمليارات الدولارات في قطاع التكنولوجيا في تعزيز التفاؤل لدى المستثمرين بأن المكاسب الأخيرة في الأسهم ستستمر.

وسجّلت وول ستريت ارتفاعا مدفوعة بأسهم شركات التكنولوجيا، ما ساعد مؤشر ناسداك المركّب على تسجيل مستوى قياسي جديد فارتفع بنسبة 1,3% مسجّلا 14577,92 نقطة فيما صعد مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0,9% مقتربا من مستواه القياسي عند 7126,21 نقطة.

وقال كبير محللي السوق لدى "تريد نيشن" ديفيد موريسون إنه يبدو أن المستثمرين في الأسهم "على قناعة بأن الحرب ستنتهي قريبا، أو أن تأثيرها على الاقتصاد الأميركي سيكون محدودا حتى وإن بقيت أسعار الطاقة مرتفعة نسبيا".

وفي أوروبا، تراجعت بورصات فرانكفورت ولندن بينما خسرت باريس نحو 1%، فيما جاء أداء أسواق الأسهم الآسيوية متباينا.

وفي وقت ما زالت شحنات النفط عبر مضيق هرمز متوقفة، تحاول الدول الآسيوية والأوروبية التي تعتمد بشكل كبير على إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط جاهدة التعامل مع ارتفاع معدلات التضخم، وهو أمر قد يؤدي إلى خروج النمو عن مساره.

وقالت كبيرة محللي الاستثمار لدى "ويلث كلَب" (Wealth Club) سوزانا ستريتر إن "تمديد وقف إطلاق النار لم ينجح كثيرا في تهدئة المخاوف نظرا إلى أن القلق ما زال قائما حيال تأثير نقص إمدادات الطاقة على الاقتصاد العالمي".

وارتفع برميل خام برنت بحر الشمال بأكثر من ثلاثة في المئة ليتجاوز مرة أخرة عتبة المئة الدولار، بينما تخطى سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي مجددا عتبة 90 دولارا.

وبعيدا عن الحرب، يراقب المستثمرون جلسات يعقدها مجلس الشيوخ الأميركي لتثبيت كيفن وارش الذي اختاره ترامب للحلول مكان رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، علما بأن ولاية الأخير تنتهي في أيار/ مايو.

وانتقد الرئيس الأميركي باول مرارا لعدم خفضه معدلات الفائدة وأفاد شبكة "سي إن بي سي"، الثلاثاء، بأنه سيشعر بخيبة أمل ما لم يسارع وارش لخفضها رغم ارتفاع التضخم.

في الأثناء، أعلنت شركة إيلون ماسك "سبيس إكس"، الثلاثاء، بأنها ستقيم شراكة مع شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة "كورسر" مع خيار لشراء الشركة مقابل 60 مليار دولار، في أحدث مؤشر على ثقة الشركات بأن الذكاء الاصطناعي سيواصل دفع النمو.