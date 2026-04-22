"ميثوس" يرفع تأهّب البنوك مع اتساع القلق من هجمات الذكاء الاصطناعي

أثار نموذج "ميثوس" من شركة "أنثروبيك" موجة قلق في القطاع المالي، بعدما بدأت مؤسسات مصرفية وتقنية كبرى اختباره ضمن مبادرة دفاعية مشتركة تهدف إلى كشف الثغرات في البرمجيات الحساسة قبل أن يستغلها مهاجمون.

وتضم المبادرة، المسماة "Project Glasswing"، شركات ومؤسسات من بينها "جيه بي مورغان تشيس" و"أبل" و"غوغل" و"مايكروسوفت".

وقدّمت "أنثروبيك" النموذج بوصفه أقوى نماذجها حتى الآن في البرمجة والمهام الوكيلة، وقالت إنه متاح حاليًا على شكل معاينة بحثية مقيّدة، وليس للاستخدام العام.

كما ذكرت الشركة أن النموذج أظهر قدرة متقدمة على فهم الشيفرات المعقّدة، ورصد ثغرات، والمساعدة في إصلاحها ضمن بيئات خاضعة للضبط والمراقبة.

وتشير مواد "أنثروبيك" الرسمية إلى أن "ميثوس" استُخدم مع عدد محدود من العملاء الخارجيين، في وقت تقول فيه الشركة إن النموذج اكتشف آلاف ثغرات "زيرو-داي" في بنى تحتية وبرمجيات بالغة الحساسية.

كما نشرت "وايرد" تقريرًا عن استخدام "موزيلا" للنموذج في العثور على مئات العلل الأمنية في "فايرفوكس"، ما عزز الانطباع بأن أدوات الذكاء الاصطناعي دخلت مرحلة أكثر تأثيرًا في الأمن السيبراني.

وفي موازاة ذلك، أفادت "فاينانشال تايمز" بأن جهات تنظيمية مالية في بريطانيا والولايات المتحدة سارعت إلى تقييم المخاطر المحتملة للنموذج على الأنظمة المالية، وسط مخاوف من أن يؤدي تسارع قدرات اكتشاف الثغرات واستغلالها إلى تقليص الزمن المتاح أمام فرق الحماية للاستجابة.

لكن المعطيات المتاحة لا تسند بعض الصياغات المتداولة عن النموذج بوصفه "وحشًا رقميًا" أو "كيانًا" يعمل خارج الضوابط؛ فالتقارير الرسمية تصفه كنموذج عالي القدرة في الأمن السيبراني، مع إقرارات بارتفاع مستوى المخاطر مقارنة بالإصدارات السابقة، من دون القول إنه مطروح على نطاق مفتوح أو أنه تسبب منفردًا في أزمة مصرفية فعلية.