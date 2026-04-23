الذهب يهبط وسط مخاوف التضخم وترقب محادثات أميركا وإيران

منتجات الذهب المعروضة في متجر كومبتوار ناشيونال دي لور

تراجعت أسعار الذهب وسط تداولات متقلبة اليوم الخميس، إذ أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تفاقم المخاوف حيال التضخم وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، في حين ينتظر المستثمرون وضوح مسار محادثات السلام المحتملة بين الولايات المتحدة وإيران.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 4705.09 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب، تسليم حزيران/يونيو، 0.6 بالمئة إلى 4722.10 دولار.

وظلت أسعار خام برنت فوق 100 دولار للبرميل، بعد انخفاض مخزونات البنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة بشكل أكبر من المتوقع، وبسبب عدم إحراز تقدم في محادثات السلام.

وقال تيم واترر، كبير محللي السوق لدى "كيه.سي.إم تريد": "عودة سعر نفط برنت إلى فوق 100 دولار تُبقي مخاوف التضخم في الصدارة، وتضع الذهب في موقف دفاعي اليوم".

ويمكن أن يؤجج ارتفاع أسعار النفط التضخم، من خلال رفع تكاليف النقل والإنتاج، مما يزيد من احتمالية رفع أسعار الفائدة.

وفي حين يعد الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل الأصول المدرة للعوائد أكثر جاذبية، مما يضعف الإقبال على المعدن النفيس.

واحتجزت إيران سفينتين في مضيق هرمز أمس الأربعاء، لتشدد قبضتها على الممر المائي الاستراتيجي، بعد أن مدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف إطلاق النار لأجل غير مسمى، دون مؤشر على استئناف محادثات السلام.

وأبقى ترامب على الحصار المفروض من البحرية الأميركية على التجارة الإيرانية عبر البحر، وقال رئيس مجلس الشورى الإيراني وكبير المفاوضين، محمد باقر قاليباف، إن وقف إطلاق النار الكامل لا معنى له إلا برفع الحصار.

وقال واترر "يشعر المستثمرون بالقلق من أن الوضع الراهن المتمثل في 'وقف إطلاق النار مع استمرار الحصار' قد يستمر لأشهر، مما يحول الارتفاع قصير الأجل إلى عامل تضخم طويل الأجل، وهو ما سيضر بالذهب من منظور العائد".

وبحسب استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء الاقتصاد، سينتظر مجلس الاحتياطي الاتحادي ستة أشهر على الأقل قبل أي خفض لأسعار الفائدة هذا العام، إذ تزيد صدمات الطاقة الناجمة عن الحرب التضخم المرتفع بالفعل.

ويتوقع المتعاملون الآن، بنسبة 23 بالمئة، خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في كانون الأول/ديسمبر، مقارنة مع 28 بالمئة قبل أسبوع. وقبل الحرب، كانت هناك توقعات بخفض الفائدة مرتين هذا العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 76.64 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 1.3 بالمئة إلى 2048.25 دولار، وتراجع البلاديوم واحدًا بالمئة إلى 1529.25 دولار.