تراجع النفط والدولار بأعلى مستوياته مع تعثر محادثات واشنطن وطهران

رغم الانخفاض المحدود، لا تزال الأسعار مدعومة بعوامل جيوسياسية، أبرزها القيود المفروضة على الملاحة واحتجاز سفن، إلى جانب استمرار الضغوط على سلاسل الإمداد.

تراجعت أسعار النفط، الخميس، في ظل جمود المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، بالتزامن مع تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز، ما زاد من حالة الترقب في الأسواق العالمية.

في المقابل، اقترب الدولار من أعلى مستوياته خلال نحو عشرة أيام، مدعوما باستمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران، الأمر الذي انعكس على تحركات الأسواق المالية والطاقة.

انخفضت أسعار النفط انخفاضا طفيفا بعد مكاسب كبيرة سجلتها في الجلسة الماضيةـ في ظل جمود محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة، وفي الوقت ​الذي واصلت فيه الدولتان فرض قيود على تدفق التجارة عبر مضيق ‌هرمز.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتا إلى 101.76 دولار للبرميل بعد تجاوزها 100 دولار للمرة الأولى منذ أكثر من أسبوعين عند التسوية أمس الأربعاء. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ​14 سنتا إلى 92.82 دولار.

وختم الخامان القياسيان التعاملات على ارتفاع بأكثر من ​ثلاثة دولارات، أمس الأربعاء، بعد انخفاض مخزونات البنزين ونواتج التقطير في الولايات ⁠المتحدة على نحو أكبر من المتوقع، وبسبب عدم إحراز تقدم في محادثات السلام.

وفي حين ​مدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقف إطلاق النار بين البلدين بناء على طلب من ​الوسطاء الباكستانيين، لا تزال إيران والولايات المتحدة تفرضان قيودا على مرور السفن عبر مضيق هرمز.

وكان المضيق يمر منه نحو 20 بالمئة من الإمدادات العالمية اليومية من النفط والغاز الطبيعي المسال حتى اندلاع ​الحرب في نهاية فبراير شباط بهجمات أمريكية وإسرائيلية على إيران.

واحتجزت إيران سفينتين في ​مضيق هرمز، أمس الأربعاء، لتشدد قبضتها على الممر المائي الاستراتيجي. وأبقى ترامب أيضا على الحصار الذي تفرضه ‌البحرية الأميركية ⁠على التجارة الإيرانية عبر البحر، وقال رئيس مجلس الشورى الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف، إن وقف إطلاق النار الكامل لن يكون له معنى إلا إذا رُفع الحصار.

وأفادت مصادر بقطاعي الشحن والأمن بأن الجيش الأميركي اعترض ثلاث ناقلات على الأقل ​ترفع العلم الإيراني في ​المياه الآسيوية، وأعاد ⁠توجيه مسارها بعيدا عن المواقع القريبة من الهند وماليزيا وسريلانكا.

وارتفع إجمالي صادرات النفط الخام والمنتجات النفطية من الولايات المتحدة بواقع 137 ​ألف برميل يوميا إلى مستوى قياسي بلغ 12.88 مليون برميل ​يوميا، إذ ⁠اشترت دول آسيوية وأوروبية الإمدادات بعد الاضطرابات المرتبطة بحرب إيران.

وقالت إدارة معلومات الطاقة، أمس الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وزادت مخزونات الخام ⁠1.9 مليون ​برميل مقارنة بتوقعات بانخفاضها 1.2 مليون برميل في ​استطلاع لرويترز.

وانخفضت مخزونات البنزين 4.6 مليون برميل، في حين توقع المحللون سحب 1.5 مليون برميل. وتراجعت مخزونات نواتج ​التقطير 3.4 مليون برميل مقابل توقعات بانخفاضها 2.5 مليون برميل.

الدولار قرب أعلى مستوى في نحو 10 أيام

حوم الدولار اليوم الخميس قرب أعلى مستوى له في أسبوع ونصف الأسبوع، إذ تسبب الجمود في محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب ​في ارتفاع أسعار النفط مرة أخرى لتتجاوز 100 دولار للبرميل، مما أثر سلبا ‌على معنويات المستثمرين.

وبلغ اليورو 1.1712 دولار بعد ​أن سجل أدنى مستوى له منذ 13 نيسان/أبريل، في وقت سابق من الجلسة. وتتجه ​العملة الموحدة إلى تسجيل انخفاض أسبوعي 0.4 بالمئة، وهو الأول في أربعة أسابيع. واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3497 دولار.

وبلغ الدولار الأسترالي 0.7165 دولار وجرى تداول الدولار النيوزيلندي عند 0.59045 دولار أمريكي. ومقابل العملة اليابانية، ​انخفض الدولار 0.02 بالمئة إلى 159.48 ين.

استفاد الدولار في آذار/مارس، من الطلب على ​أصول الملاذ الآمن مع اندلاع الحرب، لكن احتمال التوصل إلى اتفاق سلام ووقف إطلاق النار في بداية ‌هذا ⁠الشهر حفزا الرغبة في المخاطرة ليخسر الدولار معظم مكاسبه.

وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 98.644 بالقرب من أعلى مستوى له منذ 13 أبريل نيسان. ويتجه المؤشر لتحقيق مكاسب صغيرة نسبتها 0.4 بالمئة هذا الأسبوع بعد خسائر لأسبوعين.