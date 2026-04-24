رغم تقلباتها الجمعة: أسعار النفط تسجل ارتفاعا أسبوعيا

شهدت أسعار النفط تقلبات، الجمعة، لكنها سجلت ارتفاعا أسبوعيا، مع تقييم المتعاملين أثر تعطل الإمدادات واحتمال استئناف المحادثات بين ​الولايات المتحدة وإيران بما قد يحد من تلك الاضطرابات.

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 105.33 دولارات للبرميل ‌بارتفاع 26 سنتا بما يعادل 0.3%. لكن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي انخفضت 1.45 دولار أو 1.5% وسجلت 94.40 دولارا للبرميل عند التسوية.

وعلى مدار الأسبوع، ارتفع سعر برنت بنحو 16% وخام ​غرب تكساس الوسيط 13%.

وتخلت الأسعار عن مكاسب سجلتها في وقت سابق الجمعة، بعد أن ​أفادت "رويترز" بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من المتوقع أن ⁠يصل إلى إسلام اباد في وقت متأخر من الجمعة لمناقشة مقترحات لاستئناف محادثات وقف ​الحرب بعد الإخفاق في عقد جولة ثانية من المفاوضات هذا الأسبوع.

وأعلنت باكستان في وقت لاحق ​وصول عراقجي ووفد إيران.

كما هبطت الأسعار أكثر بعدما ذكرت "سي.إن.إن"، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيرسل مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر لباكستان لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الإيراني.

وقال ترامب في وقت ​لاحق، إن إيران تعتزم تقديم عرض يهدف إلى تلبية المطالب الأميركية. وأضاف "سيقدمون عرضا ​وسنرى ما سيحدث".

وارتفعت الأسعار في وقت سابق من الجلسة بنحو 2% بسبب تجدد مخاوف التصعيد ‌العسكري في ⁠المنطقة بعد يوم من نشر إيران لقطات لأفراد من القوات الخاصة وهم يعتلون متن سفينة شحن في مضيق هرمز ومع جمود الجهود الرامية لفتح المضيق.

وقال تاماس فارجا من "بي.في.إم" للوساطة في النفط "لجأ المتعاملون للتسييل قبل عطلة نهاية أسبوع للأسواق مليئة بالغموض وسيعدلون مراكزهم ​مساء الأحد بناء على ​تطورات الملف الإيراني".

ولا ⁠تزال الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي كان ينقل قبل الحرب نحو خُمس إنتاج النفط العالمي، محظورة فعليا. وأبرز استيلاء إيران على ​سفينتي شحن الصعوبات التي تواجهها واشنطن في محاولتها السيطرة على المضيق.

وأظهرت ​بيانات شحن، ⁠أن خمس سفن فقط من بينها ناقلة منتجات نفطية إيرانية عبرت المضيق في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال ترامب، الخميس، إن إيران ربما تكون قد زادت من ترسانتها العسكرية "قليلا" خلال ⁠وقف ​إطلاق النار الذي استمر أسبوعين، لكنه أضاف أن الجيش ​الأميركي قادر على القضاء عليها في يوم واحد. وذكر ترامب يوم الأربعاء أنه سيمدد وقف إطلاق النار إلى ​أجل غير مسمى لإتاحة المجال لمزيد من المحادثات.