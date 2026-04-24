شركات التكنولوجيا الكبرى تقلّص الوظائف وسط سباق الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركتا "ميتا" و"مايكروسوفت" تقليصًا واسعًا في عدد العاملين، في وقت تواصلان ضخ استثمارات كبيرة في الذكاء الاصطناعي، وسط تأكيدات من مسؤولين تنفيذيين بأن التقنية باتت تلبي جزءًا متزايدًا من احتياجات الإنتاجية.

وأبلغت "ميتا" موظفيها، الخميس، أنها ستخفض في 20 أيار/مايو نحو 10% من قوتها العاملة، أي ما يقل قليلًا عن 8000 موظف، ضمن خطة تسريح أُعدّت قبل أشهر بهدف رفع الكفاءة. كما تعتزم الشركة إغلاق نحو 6000 وظيفة شاغرة.

وفي اليوم نفسه، أبلغت "مايكروسوفت" موظفيها أنها ستعرض تقاعدًا طوعيًا على نحو 7% من قوتها العاملة في الولايات المتحدة، البالغ عددها نحو 125 ألف موظف، على أن يشمل العرض خصوصًا العاملين القدامى الذين يبلغ مجموع أعمارهم وسنوات عملهم في الشركة 70 عامًا أو أكثر.

وفي مذكرة داخلية إلى موظفي "ميتا"، لم تذكر مسؤولة شؤون الأفراد جانيل غيل الذكاء الاصطناعي مباشرة، لكنها قالت إن التخفيضات ستساعد الشركة على موازنة استثمارات أخرى.

وكان الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ قد تحدث في عرض نتائج الربع الأخير من عام 2025 عن تسريع كبير في مجال الذكاء الاصطناعي، مع خطط لإنفاق ما بين 115 و135 مليار دولار على هذا القطاع.

وقال زوكربيرغ في كانون الثاني/يناير إن بعض المشاريع التي كانت تحتاج سابقًا إلى فرق كبيرة بات يمكن إنجازها عبر شخص واحد موهوب بمساعدة الذكاء الاصطناعي، في إشارة إلى أن التقنية تجعل بعض عمليات التوظيف أقل ضرورة.

أما "مايكروسوفت"، فكانت قد توقعت في تموز/يوليو 2025 إنفاق نحو 100 مليار دولار على بنية الذكاء الاصطناعي خلال السنة المالية التالية، فيما يقدّر محللون أن الرقم قد يتراوح بين 110 و120 مليار دولار.

وقال رئيس الذكاء الاصطناعي في "مايكروسوفت"، مصطفى سليمان، في شباط/فبراير إن الذكاء الاصطناعي قد يصبح قادرًا على استبدال معظم الأعمال المكتبية خلال فترة تراوح بين 12 و18 شهرًا.

كما روّج الرئيس التنفيذي لـ"مايكروسوفت"، ساتيا ناديلا، لاستخدام الشركة الداخلي للذكاء الاصطناعي، قائلًا في نيسان/أبريل 2025 إن التقنية تولت ما يصل إلى 30% من أعمال البرمجة داخل الشركة.

وتأتي هذه الخطوات في ظل قلق متزايد بين العاملين في قطاع التكنولوجيا من أن تستخدم الشركات الذكاء الاصطناعي لتقليص الوظائف، خصوصًا مع اتخاذ شركات أخرى قرارات مشابهة، بينها "أمازون" و"أوراكل" و"بلوك"، بالتوازي مع زيادة إنفاقها على التقنية والبنية التحتية المرتبطة بها.