ارتفاع أسعار الذهب والنفط وتراجع الدولار

ارتفع الذهب على نحو طفيف اليوم، الإثنين، مدعومًا بانخفاض الدولار بعد تقرير ذكر أنّ إيران قدمت مقترحًا جديدًا ​لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة، ما أنعش آمال خفض التصعيد.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وبحلول الساعة 04:07 بتوقيت غرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4726.62 دولارًا للأوقية (الأونصة).

واستقرت ​العقود الأميركية الآجلة للذهب، تسليم حزيران/ يونيو، عند 4742 دولارًا.

وتراجع الدولار بعد صدور تقرير أفاد، بأنّ إيران قدمت مقترحًا جديدًا إلى الولايات المتحدة بشأن إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب، عبر وسطاء باكستانيين، الأمر الذي دعم قيمة الذهب.

وقال كبير محللي الأسواق المالية في "كابيتال دوت كوم"، كايل ​رودا، "نراقب الآن ما إذا كان ​هناك أي تقدم في المحادثات (بين الولايات المتحدة وإيران) في الأيام المقبلة، سيكون ذلك أكبر محرّك للذهب".

وفي ما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية1% إلى 76.45 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين 0.7 % إلى 2025.20 دولارًا، وتراجع البلاديوم 0.2% إلى 1493.50 دولارًا.

ارتفاع أسعار النفط

وواصلت أسعار النفط مكاسبها اليوم، الإثنين، إذ ارتفعت بنسبة تقارب 2% في ظل تعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة ​وإيران، وبقاء عبور الشحنات عبر مضيق هرمز محدودًا، ‌الأمر الذي يبقي إمدادات النفط العالمية قليلة.

وبحلول الساعة 23:46 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.16 دولارًا، أو 2.05% إلى 107.49 دولارًا للبرميل، وهو أعلى ​مستوى منذ السابع من نيسان/ أبريل، فيما بلغ خام غرب تكساس ​الوسيط الأميركي 96.17 دولارًا للبرميل، بارتفاع 1.77 دولارًا، أو 1.88%.

ورفعت "غولدمان ساكس" توقعاتها ​لأسعار النفط للربع الرابع إلى 90 دولارًا للبرميل لخام ​برنت، و83 ⁠دولارًا لخام غرب تكساس الوسيط، مشيرة إلى انخفاض الإنتاج في الخليج.

وقال محلّلو "غولدمان ساكس" برئاسة دان سترويفن في مذكرة صدرت في 26 نيسان/ أبريل، إنّ "المخاطر ⁠الاقتصادية أكبر ​مما تشير إليه توقعاتنا الأساسية للنفط الخام ​وحدها، وذلك بسبب المخاطر الصعودية الصافية لأسعار النفط، وارتفاع أسعار المنتجات المكررة على نحو غير ​معتاد، ومخاطر نقص المنتجات، والحجم غير المسبوق للصدمة".