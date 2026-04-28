ارتفاع أسعار النفط مع تعثر إنهاء الحرب وإغلاق مضيق هرمز

تدفع حالة الجمود السياسي والتوتر الميداني بأسواق الطاقة نحو مزيد من الارتفاع، مع استمرار تعطل أحد أهم مسارات الشحن العالمية، ما يقلص تدفق الإمدادات ويزيد المخاوف من اتساع فجوة العرض والطلب في المدى القريب.

واصلت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الثلاثاء، في ظل تعثر الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، ما زاد من حالة القلق في الأسواق العالمية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ويأتي هذا الارتفاع بالتزامن مع استمرار إغلاق مضيق هرمز بشكل شبه كامل، وهو ممر حيوي لنقل الطاقة، الأمر الذي يعيق وصول الإمدادات النفطية من مناطق الإنتاج الرئيسية في الشرق الأوسط إلى المشترين حول العالم، ويعزز المخاوف من نقص محتمل في المعروض.

وقال مسؤول أميركي يوم إن الرئيس دونالد ترامب، غير راض عن أحدث ​مقترح إيراني لإنهاء الحرب.

وكشفت مصادر إيرانية أن ​اقتراح طهران تجنب التطرق إلى برنامجها النووي إلى حين توقف ⁠الأعمال القتالية وتسوية النزاعات البحرية في منطقة الخليج.

ومن شأن استياء ترامب من ​العرض الإيراني وصول الصراع إلى طريق مسدود، إذ تغلق إيران حركة الملاحة ​عبر مضيق هرمز الذي كان يمر منه عادة نحو 20 بالمئة من الاستهلاك العالمي للنفط والغاز، وتواصل الولايات المتحدة فرض سيطرتها على عبور السفن القادمة من الموانئ ​الإيرانية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم حزيران/يونيو، 45 سنتا بما يعادل ​0.4 بالمئة إلى 108.68 دولار للبرميل بحلول الساعة 0051 بتوقيت غرينتش بعد أن ارتفعت ‌2.8 ⁠بالمئة في الجلسة السابقة، لتسجل أعلى مستوى إغلاق لها منذ السابع من نيسان/أبريل. وارتفع العقد لليوم السابع على التوالي.

وتقدم خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يونيو حزيران 58 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 96.96 دولار، بعد ​أن ارتفع 2.1 ​بالمئة في الجلسة ⁠السابقة.

وقال فواد رزق زاده محلل الأسواق لدى سيتي ​إندكس وفوركس دوت كوم في مذكرة "بالنسبة للمتعاملين في النفط، لم ​يعد ⁠الخطاب هو ما يهم، بل التدفق الفعلي للخام عبر مضيق هرمز، وفي الوقت الحالي، لا يزال هذا التدفق محدودا".

وأضاف أنه حتى لو تم التوصل إلى ⁠حل، ​فإن تعطل الإنتاج والتحديات اللوجستية تعني أن ​التعافي قد يستغرق شهورا.

وكشفت بيانات تتبع السفن عن اضطرابات كبيرة في المنطقة، إذ اضطرت ست ناقلات ​نفط إيرانية إلى العودة أدراجها بسبب السيطرة الأميركية.