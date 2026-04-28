هبوط الذهب إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع

هبط الذهب أكثر من 1% إلى أدنى مستوى له منذ السابع من نيسان/ أبريل، وعزا تحليل اقتصادي ذلك إلى التطورات الجيوسياسية وتداعياتها على التضخم العالمي.

تراجع الذهب إلى أدنى مستوى له في 3 أسابيع، اليوم الثلاثاء، وسط ازدياد المخاوف المتعلقة بالتضخّم بسبب ارتفاع ​أسعار النفط، في حين يترقب المستثمرون قرارات مهمة لبنوك مركزية ‌هذا الأسبوع لمعرفة ما إذا كانت الحرب قد غيّرت توقعات أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 4628.88 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:53 بتوقيت غرينتش، ليسجل أدنى ​مستوى له منذ السابع من نيسان/ أبريل. ونزلت العقود الأميركية الآجلة ​للذهب، تسليم حزيران/ يونيو، 1.1% أيضًا إلى 4643.70 دولار.

وقال المحلل لدى "ماريكس"، إدوارد مير، "لا تزال التطورات الجيوسياسية هي المحرك الرئيس (لأسعار الذهب). ​وفي حالة التوصل إلى اتفاق (بين الولايات المتحدة وإيران) أو إلى ​اتفاق مؤقت، من المفترض نزول الدولار ومن المرجّح أن يرتفع الذهب".

وسجّل الدولار ارتفاعًا ‌طفيفًا، فيما حوّمت ⁠أسعار النفط فوق 110 دولارات للبرميل، إذ لا يزال مضيق هرمز الحيوي في حالة إغلاق شبه كامل أمام الملاحة.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 3% إلى 73.23 دولار للأوقية (الأونصة)، وهبط البلاتين 1.5% ​إلى 1953.50 دولار، والبلاديوم 2.1% إلى 1445.50 دولار.