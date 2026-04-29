انخفاض طفيف في أسعار النفط بعد قرار الإمارات الانسحاب من "أوبك"

سجلت أسعار النفط تراجعا طفيفا بعد تسجيلها ارتفاعا في الجلسات السبع السابقة، على خلفية الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية، وإعادة إغلاق هرمز من طرف طهران، فيما عزا محللون الانخفاض الجديد إلى تقييم السوق لخروج الإمارات من "أوبك".

انخفضت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد موجة صعود استمرت عدة أيام، مع تقييم المستثمرين لتداعيات قرار الإمارات المفاجئ بالانسحاب من منظمة ​البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، لكن تعطل الإمدادات الناجم عن حرب إيران يدعم ‌السوق.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت، تسليم حزيران/ يونيو، سنتا واحدا إلى 111.25 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:13 بتوقيت غرينتش، بعد صعودها خلال الجلسات السبع السابقة. وينتهي التداول على عقود حزيران/ يونيو غدا الخميس، في حين انخفضت عقود تموز/ يوليو الأكثر نشاطا 28 سنتا إلى 104.12 دولار.

وقال ​المحلل الكبير في مجموعة بورصات لندن، آن فام، إن الانخفاض الطفيف اليوم الأربعاء ربما ​يكون مرتبطا في أغلبه بقرار الإمارات المفاجئ بالانسحاب من منظمة "أوبك"، إذ ⁠يشير ذلك إلى تحسن التوقعات بشأن المعروض عندما تتحرر الدولة من حصص الإنتاج ​المفروضة عليها.

وأضاف "ورغم ذلك، فإن هذا التأثير ليس فوريا، إذ ربما لا يكون تسليم البراميل ​الإضافية ممكنا على المدى القريب بسبب الحصار المستمر على مضيق هرمز".

وتابع "لذا، فرغم انخفاض الأسعار بشكل طفيف، يبدو أن هذا تعويض لارتفاعات سابقة، إذ لا يزال سعر خام برنت مرتفعا عند نحو 110 ​دولارات للبرميل".

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين قولهم، إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أصدر ​تعليمات لمساعديه بالاستعداد لحصار مطول على إيران.

وقال المحلل لدى "هايتونغ فيوتشرز"، يانج آن، "ارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة كان مدفوعا بحصار المضيق. وإذا كان ​ترامب مستعدا لتمديد الحصار، فإن اضطرابات الإمدادات ستتفاقم وتواصل دفع ​أسعار النفط ⁠للزيادة".

ولا يزال إغلاق مضيق هرمز يدفع إلى زيادة السحب من المخزونات العالمية، إذ قالت مصادر في السوق في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، إن بيانات معهد البترول الأميركي تشير ⁠إلى انخفاض ​مخزونات الخام الأميركية.