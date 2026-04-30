النفط يتجاوز 123 دولارا مع تصاعد التوتر حول إيران

يأتي هذا الارتفاع مدفوعا بمخاوف من استمرار الحصار وتأثيره على تدفقات الطاقة، في وقت تشير فيه التوقعات إلى تحركات محدودة من المنتجين قد لا تكون كافية لتهدئة الأسواق.

واصلت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الخميس، مدفوعة بمخاوف متزايدة من استمرار تعطل الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط لفترة أطول، في ظل وصول الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران إلى طريق مسدود، ما زاد من قلق الأسواق ودعم الاتجاه الصعودي للأسعار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم حزيران/يونيو، 5.27 دولار أو 4.5 بالمئة إلى 123.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 0347 بتوقيت غرينتش بعد أن سجلت مكاسب 6.1 بالمئة في الجلسة السابقة.

وينتهي عقد يونيو، الذي ​يرتفع لليوم التاسع على التوالي، اليوم الخميس. وبلغ سعر عقد يوليو تموز الأكثر ​تداولا 113.10 دولار بارتفاع 2.66 دولار أو 2.4 بالمئة بعد أن سجل مكاسب ⁠5.8 بالمئة في الجلسة السابقة.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر يونيو ​2.42 دولار أو 2.3 بالمئة إلى 109.30 دولار للبرميل، بعد أن سجلت ارتفاعا بسبعة في المئة ​في الجلسة السابقة.

وقال مسؤول في البيت الأبيض، أمس الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترامب، تحدث مع شركات نفط حول كيفية التخفيف من تأثير ​الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية إذا استمر لأشهر، مما أثار مخاوف في السوق من ​تعطل إمدادات النفط لفترة طويلة.

وعلق توني سيكامور محلل السوق لدى آي.جي بالقول في مذكرة "لا تزال ‌احتمالات ⁠التوصل إلى حل قريب لصراع إيران أو إعادة فتح مضيق هرمز ضئيلة".

وجاء الاجتماع مع شركات النفط في أعقاب وصول الجهود الرامية إلى حل الصراع، الذي أودى بحياة الآلاف وتسبب فيما يصفه المحللون بأنه أكبر اضطراب لإمدادات الطاقة في العالم على ​الإطلاق، إلى طريق ​مسدود.

وعلى صعيد الإمدادات، ⁠رجحت مصادر لرويترز أن يتفق تحالف أوبك+ الذي يضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من خارجها يوم الأحد على ​زيادة طفيفة في حصص إنتاج النفط بنحو 188 ألف ​برميل يوميا.

⁠ويأتي الاجتماع مباشرة بعد انسحاب الإمارات من منظمة أوبك وهو الأمر الذي من المتوقع أن يوجه ضربة لقدرة تكتل منتجي النفط على التحكم في الأسعار. ورغم أن خروج ⁠الإمارات ​سيسمح لها بزيادة الإنتاج بعد استئناف الصادرات، يقول ​المحللون إن ذلك من غير المرجح أن يؤثر على أساسيات السوق هذا العام خاصة مع إغلاق ​مضيق هرمز وغير ذلك من اضطرابات الإنتاج الناجمة عن الحرب.