"أوبك+" تبحث حصص الإنتاج بعد انسحاب الإمارات

يواجه تحالف "أوبك+" أول اختبار بعد انسحاب الإمارات، في ظل ضغوط متزايدة على السوق النفطية بسبب الحرب وإغلاق مضيق هرمز. فجوة الإنتاج واتساع القدرات غير المستغلة تضع قرارات رفع الحصص موضع تساؤل، وسط تباينات داخل التحالف.

يلتئم سبعة أعضاء في تحالف "أوبك بلس"، اليوم الأحد، لاتخاذ أول قرار بشأن حصص إنتاج النفط منذ انسحاب الإمارات من التحالف، في خطوة أثارت تداعيات مباشرة على توازن السوق النفطية، في ظل الحرب على إيران وما تفرضه من ضغوط متزايدة على الأسعار.

وكانت الإمارات، التي تُعد من أكبر منتجي النفط عالميًا، قد أعلنت في 28 نيسان/أبريل انسحابها من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" ومن تحالف "أوبك+" الموسّع، على خلفية اعتراضها على حصص الإنتاج المفروضة عليها، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ يوم الجمعة.

ولم يصدر أي موقف علني من "أوبك" أو "أوبك+" حتى الآن، ما يرفع مستوى الترقب لطبيعة البيان الختامي للاجتماع الذي يُعقد افتراضيًا بمشاركة كل من الجزائر والعراق وكازاخستان والكويت وعُمان وروسيا والسعودية.

وتشير التقديرات إلى أن الدول السبع قد تتجه إلى رفع حصص الإنتاج بنحو 188 ألف برميل يوميًا، وفق ما أورده كبير المحللين في شركة "غلوبال ريسك ماناجمنت"، أرني لومان راسموسن.

وتأتي هذه الزيادة المحتملة موازية لزيادة يومية سابقة بلغت 206 آلاف برميل، أُعلن عنها في شهري آذار/ مارس ونيسان/ أبريل، بعد استثناء حصة الإمارات من الحسابات.

ورغم ذلك، فإن رفع الحصص نظريًا قد لا ينعكس بشكل ملموس على الإنتاج الفعلي، الذي لا يزال دون السقف المحدد، في ظل اضطرابات مستمرة في الإمدادات.

وتتركز القدرات الإنتاجية غير المستغلة داخل تحالف "أوبك+" في دول الخليج، إلا أن هذه الإمكانيات تواجه قيودًا مرتبطة بتطورات الحرب، لا سيما بعد إغلاق إيران لمضيق هرمز أمام الملاحة، وهو ممر حيوي لنقل النفط.

وأفادت المحللة في شركة "ريستاد إنرجي"، بريا واليا، بأن الإنتاج الخاضع لنظام الحصص ضمن "أوبك+" بلغ في آذار/مارس نحو 27.68 مليون برميل يوميًا، مقارنة بحصص تبلغ 36.73 مليون برميل، أي بفارق يقارب 9 ملايين برميل يوميًا.

وأضافت أن هذا التراجع "يرتبط بشكل شبه كامل بالاضطرابات الناتجة عن الحرب، وليس بخفض طوعي للإنتاج"، مشيرة إلى أن إغلاق مضيق هرمز يؤثر بشكل مباشر على العراق والكويت والسعودية والإمارات.

وفي المقابل، فرضت البحرية الأميركية حصارًا على الموانئ الإيرانية، رغم أن إيران، العضو في "أوبك+"، لا تخضع لنظام الحصص الإنتاجية داخل التحالف.

وفي ظل هذه المعطيات، برزت روسيا، ثاني أكبر منتج في "أوبك+"، كأحد المستفيدين من ارتفاع الأسعار، إلا أنها تواجه تحديات في الحفاظ على مستويات إنتاجها، في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا.

وفي السياق ذاته، وصفت المحللة في شركة "كيبلر"، أمينة بكر، انسحاب الإمارات بأنه "حدث هام" داخل منظمة "أوبك"، مشيرة إلى أن انسحابات سابقة مثل قطر في 2019 وأنغولا في 2023 لم تترك الأثر ذاته.

وأوضحت أن الإمارات، إلى جانب كونها رابع أكبر منتج في التحالف، تمتلك طاقات إنتاجية كبيرة غير مستغلة، ما يجعل دورها مؤثرًا في موازنة السوق عند الحاجة.

وقالت إن أبوظبي أبدت تحفظات على حصصها الإنتاجية منذ عام 2021، في ظل استثمارات واسعة في البنية التحتية، حيث تخطط شركة "أدنوك" لرفع إنتاجها إلى نحو 5 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2027، مقارنة بحصة سابقة بلغت نحو 3.5 مليون برميل.

ويمنح ذلك الإمارات قدرة تنافسية عالية، خاصة مع انخفاض تكلفة الإنتاج لديها، ما قد يقلّص من قدرة السعودية وحلفائها على التحكم باتجاهات السوق.

وفي المقابل، يواجه تحالف "أوبك+" مخاطر إضافية، تتمثل في احتمال انسحاب دول أخرى، مثل العراق وكازاخستان، اللتين وُجهت إليهما اتهامات متكررة بتجاوز الحصص المحددة لهما.