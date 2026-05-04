"بتكوين" تبلغ أعلى مستوى قيمة لها منذ 3 أشهر

ارتفع سعر "بتكوين"، أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية، اليوم الإثنين، نحو 2% ليتجاوز 80 ألف دولار، في أعلى مستوى للعملة منذ نحو 3 أشهر.

وجاء هذا الارتفاع وسط إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر، مع ترقب مآلات المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، عقب تعهد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بمساعدة السفن العالقة في مضيق هرمز.

وجرى تداول "بتكوين" عند مستوى 80 ألف و400 دولار، مدعومة أيضًا بتوقعات تخفيف السياسة النقدية في الولايات المتحدة، واستمرار تدفقات الاستثمار إلى السوق.

كما جاء الصعود في ظل تقلبات أسواق الطاقة والمال العالمية؛ جراء تداعيات الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 شباط/ فبراير الماضي.