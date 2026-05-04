تراجع النفط والذهب عقب إعلان ترامب بشأن مضيق هرمز

رغم انخفاض النفط، حافظت الأسعار على مستويات مرتفعة بفعل تعثر التفاهمات بين واشنطن وطهران واستمرار القيود على الإمدادات، فيما ضغطت توقعات بقاء الفائدة مرتفعة على الذهب، وسط توجه المستثمرين نحو أدوات ذات عوائد أعلى وترقب نتائج أي انفراج سياسي محتمل.

شهدت أسعار النفط تراجعا ملحوظا عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن بذل جهود لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز، في خطوة هدفت إلى تهدئة المخاوف المرتبطة بإمدادات الطاقة.

في المقابل، انخفضت أسعار الذهب أيضا مع استمرار القلق بشأن معدلات التضخم، بالتزامن مع ترقب الأسواق لما ستسفر عنه المحادثات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي قد يكون لها تأثير مباشر على المشهد الاقتصادي العالمي.

تراجعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، بعدما قال ترامب إن الولايات المتحدة ستبدأ جهودا ​لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز، غير أن ‌عدم التوصل لاتفاق سلام بين واشنطن وطهران أبقى الأسعار مدعومة فوق مستوى 100 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 64 سنتا أو ​0.59 بالمئة إلى 107.53 دولار للبرميل بحلول الساعة ​2308 بتوقيت غرينتش، بعد تراجعها 2.23 دولار عند التسوية ⁠يوم الجمعة. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ​84 سنتا أو 0.82 بالمئة إلى 101.10 دولار للبرميل، بعد ​خسارة قدرها 3.13 دولار يوم الجمعة.

وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشال "من أجل مصلحة إيران والشرق الأوسط والولايات المتحدة، أبلغنا هذه الدول ​بأننا سنرشد سفنها للخروج بأمان من هذه الممرات المائية ​المقيدة، حتى تتمكن من مواصلة أعمالها بحرية وكفاءة".

وظلت أسعار النفط فوق 100 ‌دولار ⁠للبرميل في ظل عدم وجود اتفاق سلام يلوح في الأفق، واستمرار محدودية حركة الملاحة في مضيق هرمز.

وقال محللون من إيه.إن.زد في مذكرة "تعثرت محادثات السلام، إذ يرفض الجانبان التراجع عن ​خطوطهما الحمراء".

ويولي ​ترامب أولية للتوصل ⁠إلى اتفاق نووي مع طهران، بينما تقترح إيران إرجاء مناقشة القضايا النووية إلى ما ​بعد انتهاء الحرب واتفاق الجانبين على رفع الحصار ​عن ⁠حركة الملاحة في الخليج.

وقالت سبع دول أعضاء في تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاء منهم روسيا، في ⁠بيان ​بعد اجتماع عن بعد إنها وافقت ​على رفع أهداف إنتاج النفط بنحو 188 ألف برميل يوميا في حزيران/يونيو، ​وهي ثالث زيادة شهرية على التوالي.

الذهب يتراجع مع استمرار المخاوف بشأن التضخم

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف، اليوم الإثنين، متأثرة بمخاوف التضخم التي ألقت بظلالها على آفاق السياسة ​النقدية الأميركية، بينما تترقب الأسواق تطورات مفاوضات السلام ‌بين الولايات المتحدة وإيران.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4599.45 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:14 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الأمريكية ​الآجلة للذهب تسليم حزيران 0.7 بالمئة إلى 4611.40 ​دولار.

وقد يشجع ارتفاع أسعار النفط البنوك المركزية على الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما سيضغط على الأصول غير المدرة للعائد مثل ​الذهب، إذ يفضل ​المستثمرون الاتجاه ⁠إلى خيارات بديلة مثل عوائد سندات الخزانة التي توفر عوائد أفضل.

وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك ​المركزي الأميركي) الأسبوع الماضي على أسعار الفائدة دون ​تغيير ⁠واتخذ نبرة متشددة دفعت الأسواق إلى التخلي عن أي آمال في خفض الفائدة هذا العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت ⁠الفضة ​في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى ​75.38 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1991.85 دولار فيما انخفض ​البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1519.66 دولار.