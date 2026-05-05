أسعار النفط تهبط 3%... البنزين الأميركي عند أعلى مستوى منذ 2022

أفادت الرابطة الأميركية للسيارات في بيانات إحصائية، بأن متوسط سعر الغالون (3.7 لترات) من البنزين ارتفع من 2.98 دولار قبل اندلاع الحرب على إيران، إلى 4.48 دولارات، بزيادة نحو 50%، وهو الأول منذ 2022.

هبطت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 3%، اليوم الثلاثاء، إلى دون 111 دولارا للبرميل، مع استمرار تقلبات الأسواق نتيجة توترات مضيق هرمز.

كما انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي تسليم حزيران/ يونيو 3.5 بالمئة، إلى 102 دولارات للبرميل بحلول الساعة 13:30 ت.غ.

وهذا الهبوط يأتي بعد أن سجلت أسعار برنت ارتفاعا بـ6 بالمئة لتصل إلى 114 دولارا، والنفط الأميركي سجل 106.4 دولار للبرميل بزيادة 3.9 بالمئة، عند التسوية يوم أمس الإثنين.

ارتفاع سعر البنزين في الولايات المتحدة إلى 4.48 دولارات للغالون

وارتفع سعر البنزين في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، إلى 4.48 دولارات للغالون، مسجلا أعلى مستوى منذ عام 2022، على وقع ارتفاع أسعار الطاقة عالميا.

وأفادت الرابطة الأميركية للسيارات في بيانات إحصائية، بأن متوسط سعر الغالون (3.7 لترات) من البنزين ارتفع من 2.98 دولار قبل اندلاع الحرب على إيران، إلى 4.48 دولارات، بزيادة نحو 50%، وهو الأول منذ 2022.

والاثنين، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إطلاق عملية لـ"تحرير" حركة السفن العالقة في مضيق هرمز، في حين حذّرت القوات المسلحة الإيرانية من أنها ستهاجم أي قوة أجنبية إذا اقتربت من المضيق.

وردا على ذلك، قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي، في بيان، إن تدخل الولايات المتحدة في تنظيم الملاحة بمضيق هرمز سيُعد "خرقاً" لوقف إطلاق النار.

وتأتي هذه التقلبات مع تصاعد التوترات بشأن الحرب، غداة إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إطلاق عملية لـ"تحرير" حركة السفن العالقة في مضيق هرمز، في حين حذّرت إيران من أنها ستهاجم أي قوة أجنبية تقترب من المضيق.

ولاحقا، أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" أن مدمرات مزودة بصواريخ موجهة عبرت مضيق هرمز، وبدأت مهامها في الخليج، مدعية أن "سفينتين تجاريتين تحملان العلم الأميركي تمكنتا بالفعل من عبور المضيق بنجاح، كخطوة أولى في هذا المسار".

في المقابل، نقلت وكالة أنباء "فارس" أن فرقاطة أميركية كانت تعتزم عبور مضيق هرمز اضطرت إلى العودة بعد تجاهلها التحذيرات، مدعية أن صاروخين أصاباها أثناء إبحارها، وهو ما نفته "سنتكوم" لاحقا.

وردا على ذلك، قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، إن تدخل الولايات المتحدة في تنظيم الملاحة بمضيق هرمز سيُعد "خرقا" لوقف إطلاق النار.

وتأتي هذه التطورات في وقت تستمر حالة الترقب بشأن مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران، عقب تبادل رسائل بين الجانبين بوساطة باكستان، دون التوصل إلى أي اختراق إيجابي معلن.