النفط يتراجع والذهب يرتفع مع تلميحات اتفاق أميركي إيراني وتراجع الدولار

واصلت أسعار النفط تراجعها للجلسة الثانية على التوالي، في ظل مؤشرات على انفراج محتمل في التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، ما عزز توقعات استقرار إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط. وفي المقابل، استفاد الذهب من تراجع الدولار وانحسار المخاوف الجيوسياسية.

في المقابل، سجل الذهب ارتفاعا ملحوظا، مدفوعا بآمال تحقيق انفراجة سياسية في الشرق الأوسط، إلى جانب تراجع الدولار في الأسواق العالمية.

تراجعت أسعار النفط وسط توقعات بإمكان استئناف تدفق الإمدادات المتوقفة من منطقة الشرق الأوسط، التي تعد من أهم ​مناطق الإنتاج في العالم، بعد أن أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى احتمال ‌التوصل إلى اتفاق سلام لإنهاء الحرب مع إيران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر تموز/يوليو 1.52 دولار، أو 1.38 بالمئة، إلى 108.35 دولار للبرميل عند الساعة 01:03 بتوقيت غرينتش، بعد انخفاضها أربعة بالمئة في الجلسة السابقة.

​وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر حزيران/يونيو 1.50 دولار، أو ​1.47 بالمئة، إلى 100.77 دولار، بعد إغلاقها على انخفاض 3.9 بالمئة في اليوم السابق.

وقال ⁠ترامب على نحو غير متوقع، إنه سيوقف مؤقتا عملية مرافقة السفن عبر ​مضيق هرمز، مشيرا إلى إحراز تقدم نحو اتفاق شامل مع إيران، دون أن يقدم تفاصيل عن ​الاتفاق.

ومع ذلك، قال ترامب إن البحرية الأمريكية ستواصل حصارها الموانئ الإيرانية. وينقل مضيق هرمز عادة شحنات ​تعادل خمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي في العالم، وهو شبه مغلق منذ بدء الحرب ​الأمريكية-الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/فبراير.

وأدى فقدان الإمدادات في السوق العالمية إلى ارتفاع الأسعار، مع تداول خام ‌برنت ⁠الأسبوع الماضي عند أعلى مستوى له منذ مارس آذار 2022.

وأدى إغلاق هرمز إلى انخفاض المخزونات العالمية، فيما تحاول المصافي تعويض النقص.

في غضون ذلك، ذكرت مصادر في السوق أمس الثلاثاء مستشهدة بأرقام معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت للأسبوع الثالث ⁠على ​التوالي، وتراجعت أيضا مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وقالت المصادر إن ​مخزونات النفط الخام انخفضت 8.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في أول مايو أيار. وأضافت أن مخزونات البنزين تراجعت 6.1 ​مليون برميل، وهبطت مخزونات نواتج التقطير 4.6 مليون برميل مقارنة بالأسبوع السابق.

الذهب يقفز بفضل آمال السلام في الشرق الأوسط وانخفاض الدولار

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر ‌من واحد بالمئة اليوم الأربعاء، مدعومة بضعف الدولار، في حين هدأ انخفاض أسعار النفط من مخاوف التضخم واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول، وسط آمال بالتوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات ​المتحدة وإيران.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 4633.31 دولار ​للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:25 بتوقيت غرينتش. وصعدت أيضا العقود الأميركية الآجلة ⁠للذهب تسليم حزيران/يونيو 1.7 بالمئة إلى 4643.20 دولار.

وقال كيلفين وونغ، محلل السوق الأول في أواندا "ارتفع الذهب مع تراجع أسعار النفط بسبب انخفاض علاوة المخاطر الجيوسياسية، بعد أن أكدت الولايات المتحدة أن ​وقف إطلاق النار الهش الجاري بينها وبين إيران لا يزال ساريا، على الرغم من ​الاشتباكات التي شهدتها بداية هذا الأسبوع".

وتراجعت أسعار الدولار والنفط الخام بعد أن أشار ترامب إلى إمكان ‌التوصل ⁠إلى اتفاق سلام لإنهاء الحرب مع إيران.

ويؤدي ضعف العملة الأميركية إلى انخفاض أسعار المعادن المسعرة بالدولار بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 2.7 بالمئة إلى 74.80 دولار للأوقية، وصعد سعر البلاتين ​1.7 بالمئة إلى 1986.25 دولار، وزاد سعر البلاديوم 2.1 بالمئة إلى 1516.44 دولار.