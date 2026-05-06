مخاوف بريطانية واسعة من ارتفاع أسعار الغذاء بسبب الحرب على إيران

أظهر استطلاع رأي جديد أن 80% من البريطانيين يخشون أن تؤدي الحرب على إيران إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وسط تحذيرات من قطاع التجزئة من أن التداعيات بدأت تضغط على سلاسل الإمداد وتكاليف الطاقة والنقل.

وبيّن الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة "أوبينيوم"، أن 73% من المشاركين يتوقعون أيضًا ارتفاع أسعار سلع استهلاكية أخرى نتيجة الأزمة، في وقت أدى فيه اضطراب الملاحة في مضيق هرمز إلى قفزة في أسعار النفط والغاز وارتفاع تكاليف الشحن والأسمدة عالميًا.

وقالت رئيسة اتحاد التجزئة البريطاني هيلين ديكنسون إن الحرب تزيد الكلفة عبر مختلف حلقات سلسلة التوريد، داعية الحكومة إلى خفض الأعباء المرتبطة بفواتير الطاقة على شركات التجزئة لتفادي انتقال مزيد من الزيادات إلى المستهلكين.

وأشار الاستطلاع، الذي شمل 2000 شخص، إلى أن 81% من البريطانيين قلقون من ارتفاع فواتير الطاقة، و76% من زيادة أسعار الوقود، و68% من احتمال رفع الضرائب، وهي عوامل تضيف مزيدًا من الضغوط إلى أزمة كلفة المعيشة.

ويتوقع ارتفاع تضخم أسعار الغذاء إلى 7% بحلول نهاية العام، مدفوعًا بزيادة تكاليف الطاقة والأسمدة والنقل.

وبحسب بيانات رسمية، ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية في بنسبة 3.7% على أساس سنوي حتى آذار/مارس 2026، مقابل 3.3% في الشهر السابق.

وتحذر دراسات حديثة من أن أسعار الغذاء قد تصبح أعلى بنحو 50% بحلول تشرين الثاني/نوفمبر المقبل مقارنة بمستوياتها عند بداية أزمة كلفة المعيشة عام 2021، في ظل تسارع تأثير الصدمات المناخية والطاقة على الأسعار.

وتؤكد الحكومة البريطانية أنها اتخذت إجراءات للحد من الضغوط، من بينها تعليق بعض الرسوم الجمركية على الأغذية، مع مواصلة العمل مع القطاع لتخفيف أثر الزيادات المحتملة على الأسر.