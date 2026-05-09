قبل زيارة ترامب.. صادرات الصين ترتفع 14.1%

يُتوقع أن تكون التجارة من أبرز الملفات التي سيبحثها ترامب مع نظيره الصيني، شي جينبينغ، خلال القمة المرتقبة.

ارتفعت صادرات الصين في نيسان/أبريل بنسبة 14.1% على أساس سنوي، فيما زادت الواردات بنسبة 25.3% خلال الفترة ذاتها، رغم التداعيات الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، وفق بيانات رسمية نشرت السبت.

وجاءت الأرقام الصادرة عن إدارة الجمارك أعلى من توقعات اقتصاديين أوردتها وكالة "بلومبرغ"، رجّحوا زيادة الصادرات بنسبة 8.47%، والواردات بنسبة 20%.

وارتفعت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة وحدها بنسبة 11.3% في نيسان/أبريل على أساس سنوي.

وتصدر هذه البيانات قبل أيام من زيارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى الصين الأسبوع المقبل، حيث يُتوقع أن تكون التجارة من أبرز الملفات التي سيبحثها مع نظيره الصيني، شي جينبينغ، خلال القمة المرتقبة.

وتعكس الأرقام فارقًا كبيرًا مقارنة ببيانات آذار/مارس، حين سجلت الصادرات تراجعًا حادًا بنسبة 26.5% على أساس سنوي، تحت تأثير الرسوم الجمركية الأميركية بصورة رئيسية.

ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، شهد العام 2025 حربًا تجارية ضارية بين الولايات المتحدة والصين، على وقع رسوم جمركية مشددة وقيود متبادلة.

وتوصل الرئيسان في تشرين الأول/أكتوبر إلى "هدنة تجارية" مؤقتة، يُتوقع أن يبحثا تمديدها خلال اجتماعهما.