ارتفاع النفط وتراجع الذهب مع تعثر المحادثات بين واشنطن وطهران

شهدت الأسواق العالمية تقلبات حادة مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، بينما يترقب المستثمرون نتائج التحركات الدبلوماسية المرتقبة بين واشنطن وبكين بشأن الأزمة.

قفزت أسعار النفط في الأسواق العالمية، عقب تعثر التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مقترحات إنهاء الحرب، ما زاد المخاوف من استمرار التوترات في منطقة الخليج وتأثيرها على إمدادات الطاقة.

وفي المقابل، تراجعت أسعار الذهب متأثرة بمخاوف التضخم وحالة الترقب التي تسيطر على الأسواق مع استمرار الغموض حول مستقبل المحادثات بين الجانبين.

وقفزت أسعار النفط 3 دولارات للبرميل، الإثنين، بينما ظل مضيق هرمز مغلقا إلى ‌حد كبير، مما أدى إلى استمرار قلة إمدادات الطاقة العالمية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.18 دولار أو 3.14 بالمئة لتصل إلى 104.47 دولار للبرميل بحلول الساعة 2336 ​بتوقيت غرينتش، مواصلة مكاسبها التي بلغت 1.23 بالمئة يوم الجمعة.

وبلغ ​سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 98.51 دولار للبرميل، بارتفاع قدره ⁠3.09 دولار أو 3.24 بالمئة بعد أن استقر على ارتفاع بنسبة ​0.64 بالمئة في الجلسة السابقة.

وتبددت الآمال في نهاية وشيكة للحرب الأميركية على إيران التي استمرت 10 أسابيع، والذي من شأنه أن يسمح بمرور النفط عبر مضيق هرمز، بعد أن وصف الرئيس دونالد ترامب، الرد الإيراني على ​مقترح الولايات المتحدة بإجراء محادثات سلام بأنه "غير مقبول".

ومن المقرر أن يصل ​ترامب إلى بكين يوم الأربعاء، وقال مسؤولون أميركيون إنه من المتوقع أن يناقش قضية ‌إيران ⁠من بين قضايا أخرى مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وقال توني سيكامور، محلل السوق في آي.جي، في مذكرة "تتجه أنظار السوق الآن بشكل مباشر إلى زيارة الرئيس ترامب إلى الصين هذا الأسبوع".

وأضاف "هناك أمل في أن ​يتمكن من إقناع ​بكين باستخدام نفوذها ⁠على إيران للضغط من أجل وقف إطلاق نار شامل وحل للاضطرابات المستمرة في مضيق هرمز".

وقال أمين الناصر، ​الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط، أمس الأحد ​إن العالم ⁠فقد حوالي مليار برميل من النفط خلال الشهرين الماضيين، وستستغرق أسواق الطاقة وقتا حتى تستقر حتى لو تم استئناف تدفق الإمدادات.

وأظهرت بيانات شركة كبلر ⁠للشحن ​أن ناقلتين أخريين محملتين بالنفط الخام غادرتا ​مضيق هرمز هذا الأسبوع مع إيقاف تشغيل أجهزة التتبع لتجنب الهجمات الإيرانية، مما يؤكد الاتجاه ​المتزايد للحفاظ على صادرات النفط من الشرق الأوسط.

الذهب ينخفض متأثرا بمخاوف التضخم

انخفضت أسعار الذهب، الإثنين، إذ أدى عدم إحراز تقدم في مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران إلى زيادة ​أسعار النفط، مما زاد من المخاوف من أن يؤدي ارتفاع ‌التضخم إلى بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

وبحلول الساعة 0223 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 4684.32 دولار ​للأوقية (الأونصة).

وارتفع الدولار، مما زاد من تكلفة الذهب ⁠المقوم بالدولار لحائزي العملات الأخرى.

ورفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد ​رد إيران على مقترح أمريكي لإجراء محادثات سلام، مما بدد الآمال ​في نهاية وشيكة للصراع المستمر منذ 10 أسابيع والذي تسبب في أضرار واسعة النطاق في إيران ولبنان وشل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز ورفع أسعار ​الطاقة العالمية.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد "نشهد ​في الأساس تبدد الآمال في التوصل إلى اتفاق (سلام) وشيك، ويشعر الذهب بوطأة الارتفاع ‌المتجدد ⁠في أسعار النفط الخام".