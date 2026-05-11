تقرير: الاقتصاد الإفريقي يعاني تباطؤا في النمو وارتفاعا في أسعار الطاقة والأسمدة

حذّر خبراء ومنظمات دولية من تداعيات الحرب على الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي في إفريقيا، خاصة في الدول المستوردة للنفط، مع تراجع توقعات النمو وازدياد الأعباء على احتياطات العملات الأجنبية، وتوقعات بتضرر الإنتاج الزراعي.

ازدحام في محطة تزود بالوقود في كيب تاون، عاصمة جنوب إفريقيا (Getty Images)

ألقت الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران وتداعياتها بظلال ثقيلة على الاقتصادات الإفريقية، وانعكست بمؤشرات سلبية من أبرزها حالة التباطؤ الحاد في النمو، وتصاعد معدلات التضخم، وارتفاع أسعار الوقود والأسمدة.

وبينما تواجه الدول الإفريقية المستوردة للنفط ضغوطا متصاعدة على احتياطيات النقد الأجنبي وأسعار الوقود، يحذّر خبراء ومنظمات دولية من تداعيات قد تمتد إلى الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي بالقارة.

وخفض صندوق النقد الدولي تقديرات النمو الاقتصادي لعام 2026، إذ هوت توقعات النمو في شمال إفريقيا من 3.9% إلى 1.1%، وتراجعت في إفريقيا جنوب الصحراء إلى 4.3%، وهو أقل بنحو 0.3% من توقعات ما قبل الحرب، نتيجة تعطل سلاسل الإمداد العالمية، والقفزات الجنونية في أسعار الأسمدة وتكاليف الشحن.

وتتباين حدة التأثر بين الدول المستوردة للنفط التي تواجه شبح "الركود التضخمي"، (ارتفاع الأسعار وسط ضعف في الطلب)، وبين بعض الدول الساحلية التي قد تستفيد نسبيا من تحول مسارات الملاحة الدولية.

"ضريبة قسرية"

وتشهد الأسواق العالمية تقلبات كبيرة نتيجة الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران، التي ساهمت في ارتفاع أسعار النفط ومستويات التضخم.

وقال المحلل الاقتصادي المغربي والباحث في الشأن الإفريقي، زكرياء أقنوش، إن القارة الإفريقية لم تبق بمنأى عن التداعيات المالية والاقتصادية إثر إغلاق مضيق هرمز.

وفي حديث مع الأناضول، أكد أقنوش أن القارة السمراء أمام "تشابك عضوي" في المصالح الاقتصادية، يجعل أي "شرارة" في مضيق هرمز تنتقل إلى أسواقها.

وأوضح أن الحرب ساهمت في ارتفاع فوري في تكلفة برميل النفط، وهو ما يترجم في إفريقيا إلى زيادة مضاعفة في أسعار المحروقات.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة ببعض الدول الإفريقية وصل إلى 40%، واصفا ذلك بـ"الضريبة القسرية التي تفرض على المواطن الإفريقي".

التداعيات المالية

ولفت المحلل الاقتصادي إلى أن الدول المستوردة للنفط تجد نفسها مضطرة لاستنزاف احتياطي العملة الصعبة (النقد الأجنبي)، ما يؤدي إلى انهيار قيمة العملات المحلية أمام الدولار، ويساهم في تداعيات اجتماعية سلبية، بينها ارتفاع معدلات الفقر.

وأشار إلى أن شرارة التداعيات المالية شملت بعض الدول المصدرة للنفط، مثل نيجيريا وأنغولا وليبيا؛ بسبب اعتمادها على تصدير النفط الخام، بدل تصدير مشتقاته بعد عملية التكرير.

ولفت إلى أن "هذا الخلل الهيكلي يجعل من زيادة الأسعار عبئا على الميزانية العامة بسبب تضخم فاتورة دعم الوقود الاجتماعي، ما يجهض أي محاولة للتنمية الحقيقية". وأكد ضرورة الاستثمار في قطاع التكرير من أجل رفع عائدات الصادرات.

وقال "معهد واشنطن للشرق الأدنى"، وهو مركز بحث أميركي غير حكومي، إن ثمة تداعيات قد تطول دول غرب القارة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف المعهد، في تقرير صادر في نيسان/ أبريل الماضي، أن هذه الدول تعتمد على الاستيراد لتأمين احتياجاتها الغذائية، ما يعرّضها لتقلبات أسعار الغذاء. ولفت إلى أن "تفاقم عجز الميزانيات وارتفاع التضخم قد يهدد الاستقرار الاجتماعي والسياسي".

زراعة مهددة

وتتزامن الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران مع موسم الزراعة في الكثير من الدول الإفريقية، ما يسبب ارتفاع الطلب على الأسمدة.

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير في نيسان/ أبريل الماضي، إن الحرب على إيران "ستؤثر في الإنتاج الزراعي، ما يزيد من مخاطر الوصول إلى مستويات الأزمة والطوارئ من انعدام الأمن الغذائي، خاصة لدى الأُسر منخفضة الدخل والاقتصادات المعتمدة على الواردات".

كما حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في بيان في نيسان/ أبريل الماضي، من "مواجهة 45 مليون شخص إضافي حول العالم خطر الجوع الحاد، خاصة مع تزامن الحرب مع نقص حاد في تمويل خدمات الإغاثة".

وحذر الباحث المغربي من تفاقم تداعيات الحرب على القطاع الزراعي بالقارة، في ظل اعتماد الكثير من الدول على الزراعة.

وأوضح أقنوش أن مضيق هرمز يعتبر مصدرا رئيسا للغاز الطبيعي المسال، الضروري لصناعة الأسمدة النيتروجينية، وأن توقف الإمدادات أو ارتفاع أسعارها عالميا يعني أن الفلاح الإفريقي سيعجز عن تسميد أرضه.

وتوقع تراجع الإنتاجية الزراعية بنسب قد تصل إلى ما بين 20 و30% بسبب نقص الأسمدة، "ما سيؤدي إلى فجوة غذائية لا يمكن سدها بالاستيراد، لأن أسعار الغذاء العالمية ستكون قد بلغت مستويات قياسية".

واعتبر أن تضرر القطاع الزراعي سيساهم في هجرة ريفية قسرية نحو المدن، ما سوف يخلق بؤرا للتوتر الاجتماعي والسياسي، ويهدد بظهور مؤشرات المجاعة.

تكامل واكتفاء ذاتي

وأكد الباحث المغربي على ضرورة إسراع الدول الإفريقية في اعتماد برامج للحدّ من تداعيات تضرر إمدادات الطاقة، وانعكاساتها على مختلف القطاعات.

وشدد على ضرورة إعلان "حالة طوارئ صناعية" لتوطين صناعة الأسمدة وتكرير النفط.

وأضاف أن وجود الفوسفات في المغرب، والغاز في الجزائر ونيجيريا "يجب أن يتحول إلى كتلة إنتاجية قارية، تضمن الاكتفاء الذاتي بعيدا عن تقلبات الممرات المائية الدولية".

وتابع قائلا "حان الوقت لتفعيل التجارة بالعملات المحلية أو عبر نظام المقايضة الذكي، مثل النفط مقابل الغذاء، أو الغاز مقابل المعادن".

ودعا إلى الحدّ من التبعية للدولار في التجارة البينية الإفريقية، "كدرع ضد الصدمات النقدية الناتجة عن حروب القوى الكبرى".

واعتبر أن الاستثمار في الطاقة المتجددة ضرورة ملحة، عبر تسريع الانتقال إلى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتأمين الأمن الطاقيّ.

ولفت إلى أن "الحرب على إيران ليست مجرد صراع إقليمي، بل هي نقطة تحول تاريخية تفرض على إفريقيا أن تختار بين البقاء كضحية جانبية للعولمة المضطربة، أو البروز كقطب إستراتيجي يعتمد على موارده الذاتية".

وأوضح أقنوش، أن "مستقبل القارة يعتمد على مدى قدرة قادتها على تحويل هذه الأزمة إلى فرصة للتحرر الاقتصادي النهائي من سلاسل التوريد العابرة للقارات".