التضخم الأميركي يسجل أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات

يستهدف الاحتياطي الفدرالي الأميركي معدل تضخم طويل الأجل عند 2%، فيما ألمح عدد من مسؤوليه إلى احتمال اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة مجددًا إذا استمرت الضغوط التضخمية...

ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته منذ ثلاث سنوات خلال نيسان/أبريل، مع اتساع تأثيرات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وارتفاع أسعار الطاقة والرسوم الجمركية على الاقتصاد الأميركي.

وأعلن "مكتب إحصاءات العمل الأميركي"، الثلاثاء، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3.8% على أساس سنوي، مقارنة بـ3.3% في آذار/مارس الماضي.

وتشكل القدرة الشرائية إحدى أبرز القضايا السياسية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، في ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وأظهرت البيانات أن أسعار الطاقة سجلت أكبر زيادة بين مختلف القطاعات، بعدما ارتفعت بنسبة 17.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما زادت أسعار الغذاء بنسبة 3.2%، مسجلة أسرع وتيرة ارتفاع لها منذ عام 2023.

كما ارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، إلى 2.8% في نيسان/أبريل، مقارنة بـ2.6% في الشهر السابق.

وأفادت بيانات "نادي السيارات الأميركي" بأن متوسط سعر غالون البنزين ارتفع بنسبة 51% منذ اندلاع الحرب، ما يزيد الضغوط على المستهلكين الأميركيين.

وقال كبير الاقتصاديين في "أوكسفورد إيكونوميكس"، رنارد ياروس، إن ارتفاع أسعار الوقود يشير إلى احتمال استمرار صعود التضخم خلال الأشهر المقبلة، لافتا أيضا إلى زيادة ملحوظة في أسعار الكهرباء وفواتير الخدمات.

في المقابل، هاجمت السناتور الديموقراطية إليزابيث وارن سياسات ترامب الاقتصادية، معتبرة أن الرسوم الجمركية والحرب مع إيران أسهمتا في زيادة تكاليف المعيشة بدلا من خفضها.

ويستهدف الاحتياطي الفدرالي الأميركي معدل تضخم طويل الأجل عند 2%، فيما ألمح عدد من مسؤوليه إلى احتمال اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة مجددًا إذا استمرت الضغوط التضخمية.