"أدنوك" الإماراتية للغاز تحقق 1.1 مليار دولار صافي دخل خلال الربع الأول من 2026

صرحت الشركة بإنهاء الربع الأول من عام 2026 بميزانية عمومية فاقت 4 مليارات دولار، وقررت توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 941 مليون دولار.

أعلنت "أدنوك للغاز بي إل سي" الإماراتية، اليوم الثلاثاء، تحقيق صافي دخل بلغ أربع مليارات درهم (1.1 مليار دولار أميركي) خلال الربع الأول من عام 2026.

وقالت الشركة في بيان صحافي اليوم أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إنها حققت تدفقات نقدية حرة بلغت 1.2 مليار درهم (572 مليون دولار أميركي)، فيما أنهت الربع الأول بميزانية عمومية قوية تضمنت نقدا بقيمة 15.4 مليار درهم (4.2 مليار دولار أميركي).

وبحسب البيان، وافق مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 3.5 مليار درهم (941 مليون دولار أميركي)، من المقرر دفعها في حزيران/ يونيو المقبل.

وجاء في البيان، أن الشركة نجحت في تلبية احتياجات عملائها في السوق المحلي، مدعومةً بإدارة فعّالة للوجستيات والمخزون وسلاسل التوريد، ما ساهم في الحد من تأثير الاضطرابات المستمرة في حركة التصدير.

وسجّلت "أدنوك للغاز" حادثتين في مجمع "حبشان" بتاريخ الثالث والثامن نيسان/ أبريل الماضي، ما أدى إلى تفعيل الإجراءات المعتمدة للاستجابة للطوارئ وضمان استمرارية الأعمال، طبقا للبيان.

الذي قال إن فرق العمليات استجابت للحادثتين بكفاءة عالية، مع التركيز على إعطاء الأولوية لسلامة الأفراد والأصول والحدّ من أي انقطاعات في إمدادات العملاء، كما تمكنت الشركة من استعادة حوالي 60% من الطاقة التشغيلية للمجمع خلال فترة وجيزة، وتعمل حاليا على رفعها إلى 80% بحلول نهاية عام 2026، مع استهداف استعادة الطاقة التشغيلية الكاملة خلال عام 2027.

وبحسب البيان، تعمل الشركة حاليا على استكمال تقييم فني مفصل لتحديد تأثير الحادثتين، في ظل التغيّرات المستمرة في بيئة سلاسل التوريد، ومن المتوقع الانتهاء منه قريبا.