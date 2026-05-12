"إيباي" ترفض عرض استحواذ من "غيم ستوب" بقيمة 55.5 مليار دولار

رفض مجلس إدارة شركة "إيباي" عرض الاستحواذ المفاجئ الذي تقدمت به شركة ألعاب الفيديو الأميركية "غيم ستوب"، والبالغة قيمته 55.5 مليار دولار، معتبرا أن العرض "غير موثوق وغير جذاب".

وكانت "غيم ستوب" قد كشفت مطلع أيار/مايو الجاري عن عرض غير مطلوب للاستحواذ على منصة التجارة الإلكترونية، يتضمن مزيجًا من النقد والأسهم، رغم أن القيمة السوقية للشركة تقل كثيرا عن قيمة "إيباي".

وبحسب رسالة نشرها رئيس مجلس إدارة "إيباي"، بول بريسْلر، الثلاثاء، فإن الشركة درست العرض بالتعاون مع مستشاريها الماليين والقانونيين، وقررت رفضه بسبب الشكوك المتعلقة بآلية التمويل، إضافة إلى المخاطر التشغيلية ومستوى الاقتراض المتوقع في حال إتمام الصفقة.

وتسعى "غيم ستوب" إلى شراء "إيباي" مقابل 125 دولارًا للسهم، مستندة إلى نحو 9.4 مليارات دولار من السيولة المتوفرة لديها، إضافة إلى تمويل ديون محتمل بقيمة 20 مليار دولار من "تي دي سيكيوريتيز". إلا أن القيمة الإجمالية المتاحة لا تزال تقل بنحو 16 مليار دولار عن قيمة العرض المقدم.

وزادت الشكوك حول قدرة "غيم ستوب" على تنفيذ الصفقة بعد مقابلة تلفزيونية أجراها رئيسها التنفيذي ريان كوهين مع شبكة CNBC، إذ تجنب الإجابة عن أسئلة تتعلق بكيفية توفير التمويل اللازم، مكتفيًا بالقول إنه "لا يفهم السؤال".

وكان كوهين قد لمح سابقًا إلى إمكانية اللجوء إلى عرض عدائي والتوجه مباشرة إلى مساهمي "إيباي" إذا لم يتجاوب مجلس الإدارة مع المقترح.

وتملك "غيم ستوب" حاليا حصة تبلغ 5% في "إيباي"، بينما تراجعت أسهمها بأكثر من 12% منذ الإعلان عن الصفقة المقترحة.

ويرى كوهين أن "إيباي" يمكن أن تحقق قيمة أكبر تحت إدارته، متعهدا بخطة لخفض التكاليف وتحويل المنصة إلى "منافس حقيقي لأمازون".

وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه "إيباي"، التي تأسست عام 1995، توسيع نشاطها بين المستهلكين الشباب، عبر صفقة للاستحواذ على تطبيق الأزياء المستعملة البريطاني "ديبوب" من شركة "إتسي" مقابل نحو 1.2 مليار دولار نقدًا.

واشتهرت "غيم ستوب" عالميا خلال موجة "أسهم الميم" في عام 2021، حين قفز سهمها بشكل حاد بدفع من مستثمرين أفراد عبر الإنترنت، ما تسبب بخسائر كبيرة لبعض صناديق التحوط.