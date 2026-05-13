طفرة الذكاء الاصطناعي ترفع صادرات الصين إلى مستويات قياسية

يرى محللون أن استمرار الطلب العالمي على الرقائق ومعدات الحوسبة يمنح الاقتصاد الصيني دفعة قوية على المدى القريب، غير أن الآفاق الطويلة الأجل ستظل مرتبطة بقدرة بكين على تجاوز القيود الأميركية وتطوير تقنيات الرقائق المتقدمة محليًا...

سجلت صادرات الصين قفزة قوية خلال أبريل 2026 بدعم من الطلب العالمي المتزايد على منتجات الذكاء الاصطناعي، إذ بلغت قيمة الشحنات الخارجية مستوى قياسيًا عند 359 مليار دولار، بمعدل يقارب 500 مليون دولار في الساعة.

وأظهرت بيانات الجمارك الصينية ارتفاع الصادرات بنسبة 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة مبيعات الرقائق الإلكترونية ومعدات الحوسبة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وقفزت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 100%، فيما ارتفعت شحنات معدات معالجة البيانات، بما تشمل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية ومكوناتها، بنسبة 47%. كما ارتفعت واردات الصين من المنتجات التقنية المتقدمة بنسبة 42% مع توسع الاستثمار في البنية التحتية للحوسبة والذكاء الاصطناعي.

ورغم استمرار التوترات التجارية والقيود التكنولوجية بين واشنطن وبكين، فإن طفرة الذكاء الاصطناعي عززت الترابط بين الاقتصادين عبر سلاسل التوريد العالمية. وتراجعت حصة الولايات المتحدة من إجمالي صادرات الصين إلى نحو 9%، وهو أدنى مستوى تاريخي، إلا أن صادرات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى السوق الأميركية واصلت النمو.

وتخطط شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، بينها "ألفابت" و"ميتا بلاتفورمز"، لإنفاق يصل إلى 725 مليار دولار هذا العام على مراكز بيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ما ساهم في تعزيز الطلب على المكونات الصينية.

وفي المقابل، تواصل الصين توسيع قدراتها في تصنيع الرقائق التقليدية، رغم القيود الأميركية المفروضة على التقنيات المتقدمة. وبحسب تقديرات "مورغان ستانلي"، ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي الصيني في رقائق الذكاء الاصطناعي إلى نحو 41% خلال 2025، مع توقعات ببلوغها 86% بحلول 2030.

كما استفادت صادرات السيارات الكهربائية الصينية من ارتفاع أسعار النفط الناتج عن التوترات الإقليمية، إذ ارتفعت شحنات المركبات إلى الخارج بنسبة 54% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، لتصبح السيارات أحد أبرز محركات الصادرات الصينية.

ويرى محللون أن استمرار الطلب العالمي على الرقائق ومعدات الحوسبة يمنح الاقتصاد الصيني دفعة قوية على المدى القريب، غير أن الآفاق الطويلة الأجل ستظل مرتبطة بقدرة بكين على تجاوز القيود الأميركية وتطوير تقنيات الرقائق المتقدمة محليًا.