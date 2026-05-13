هبوط أسعار النفط والذهب واستقرار الدولار

تستمر الضبابية المحيطة بمصير المفاوضات الأميركية الإيرانية بالتأثير في الاقتصاد العالمي، وشهدت أسعار النفط هبوطا طفيفا مع توقعات بارتفاع الأسعار حتى نهاية العام، فيما هبط الذهب متأثرا بارتفاع أسعار الفائدة، واستقرت قيمة الدولار بسبب التضخم.

تراجعت أسعار النفط اليوم، الأربعاء، بعد الارتفاع على مدى ثلاث جلسات متتالية، إذ يترقب المستثمرون التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار الهش في حرب إيران، كما توجه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ​إلى الصين لعقد قمة مهمة مع الرئيس الصيني، شي جينبينغ.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت ‌82 سنتا أو 0.76 بالمئة إلى 106.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:51 بتوقيت غرينتش، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 66 سنتا أو 0.65 بالمئة، لتصل إلى 101.52 دولار.

وحوّم الخامان بالقرب من 100 دولار للبرميل أو أكثر ​منذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربهما على إيران في نهاية شباط/ فبراير، وأغلقت طهران ​مضيق هرمز فعليا.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من ثلاثة بالمئة أمس، الثلاثاء، مواصلة المكاسب السابقة ⁠مع تقلص الآمال في وقف إطلاق نار دائم بين الولايات المتحدة وإيران، مما أضعف احتمالات إعادة ​فتح المضيق، الذي يمر عبره عادة حوالي خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وقالت مجموعة أوراسيا في مذكرة لعملائها: "إن طول مدة الاضطرابات ​وحجم خسارة الإمدادات، الذي تجاوز بالفعل مليار برميل، يعني أن أسعار النفط من المرجح أن تظل فوق 80 دولار للبرميل ‌خلال بقية ⁠العام".

وبدأت الحرب مع إيران تؤثر سلبا في الاقتصاد الأميركي، أكبر اقتصاد في العالم، إذ يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى ارتفاع أسعار الوقود، ويتوقع الاقتصاديون ظهور آثار ثانوية في الأشهر المقبلة.

وسجلت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفاعا حادا في نيسان/ أبريل للشهر الثاني على التوالي، مما أدى إلى أكبر زيادة سنوية في ​التضخم منذ ما يقرب من ​ثلاث سنوات، وهو ما ⁠عزز التوقعات بأن يبقي البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير لفترة.

وقالت "كابيتال إيكونوميكس" في مذكرة للعملاء: "الارتفاع الملحوظ في التضخم في الاقتصادات المتقدمة ​لم يتسبب بعد في انكماش الإنفاق الحقيقي، لكن الانخفاض واسع النطاق في ثقة ​المستهلكين ونوايا ⁠التوظيف يشير إلى أن الأسوأ لم يأت بعد".

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض، مما قد يضعف الطلب على النفط.

ومع استمرار الحرب مع إيران، انخفضت مخزونات النفط الخام الأميركية للأسبوع الرابع على التوالي الأسبوع الماضي، ⁠كما انخفضت ​مخزونات نواتج التقطير، وفقا لمصادر في السوق استشهدت ببيانات معهد ​البترول الأميركي.

الدولار بالقرب من أعلى مستوى في أسبوع وسط الضبابية حول حرب إيران

واستقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى في أسبوع، اليوم الأربعاء، مع تراجع شهية المخاطرة بعد أن أدت بيانات التضخم المرتفع في الولايات المتحدة إلى ارتفاع عائدات سندات ​الخزانة، في حين ارتفع النفط بشكل طفيف على خلفية تجدد الضبابية حول الحرب مع إيران.

وتداول اليورو عند 1.1735 دولار، وسجل الجنيه الإسترليني 1.3532 دولار، وانخفض كلاهما بنحو 0.05 بالمئة مقابل الدولار في التعاملات الآسيوية المبكرة.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، عند 98.335 ​بالقرب من أقوى مستوى له في أسبوع.

وقال كبير خبراء العملات الأجنبية في ​بنك أستراليا الوطني، راي أتريل: "أعتقد أن الإقبال على المخاطرة تراجع فعليا. تأثر الدولار بشهية المخاطرة ⁠بشكل كبير منذ بداية الحرب".

وأضاف أن الافتقار إلى الزخم الإيجابي في سوق الأسهم هو أحد الأسباب ​أيضا.

الذهب ينخفض مع تلاشي آمال خفض الفائدة الأميركية

وانخفضت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء، مع تلاشي آمال خفض أسعار الفائدة الأميركية بفعل بيانات تضخم فاقت التوقعات، واستمرار الضبابية في ​شأن انتهاء الحرب على إيران، وفي ظل ترقب قمة أميركية صينية مهمة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 ‌بالمئة إلى 4710.37 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:13 بتوقيت غرينتش، ليزداد تراجعا عن أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع الذي سجله في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم حزيران/ يونيو 0.7 بالمئة إلى 4717.50 دولار.

وقال محلل الأسواق المالية لدى "كابيتال.كوم"، كايل ​رودا: "بيانات التضخم الأميركية أضعفت الآمال في خفض ​أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) إن لم تكن قد ⁠قضت عليها تماما. وتتوقع الأسواق الآن أن تكون الخطوة التالية رفعا لأسعار الفائدة ​بحلول نهاية العام، وهذا ما يدفع أسعار الذهب نحو الانخفاض".

وأما المعادن النفيسة ​الأخرى، فقد استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 86.53 دولار للأوقية، ​بعدما سجلت أعلى مستوى منذ 11 آذار/ مارس في وقت سابق من الجلسة.

وانخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 2120.29 ​دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1492.75 دولار.