شركة عملات رقميّة مدعومة من ترامب تسجل خسارة فصلية جديدة

سجلت شركة "أميركان بتكوين"، المدعومة من عائلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خسارة فصلية للربع الثاني على التوالي، مع تراجع قيمة حيازاتها من العملات المشفرة وانخفاض إيراداتها.

وبحسب بيان للشركة، بلغ صافي الخسارة في الربع الأول 82 مليون دولار، مقارنة بـ59 مليون دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر. كما هبطت الإيرادات بنحو 20% إلى 62 مليون دولار، نتيجة انخفاض متوسط العائد من كل وحدة "بتكوين" جرى تعدينها.

ورغم الخسائر، واصلت الشركة، التي تتخذ من ميامي مقرًا لها، التركيز على تعدين "بتكوين"، في وقت يتجه فيه جزء واسع من القطاع إلى بناء بنى تحتية مخصصة لشركات الذكاء الاصطناعي.

ومنذ إدراجها في بورصة "ناسداك" في أيلول/سبتمبر الماضي، فقد سهم "أميركان بتكوين" نحو 90% من قيمته مقارنة بذروته، ليستقر قرب 1.25 دولار، مع تراجع إضافي في تداولات ما بعد الإغلاق.

وقال إريك ترامب، كبير مسؤولي الاستراتيجية في الشركة، إن تنمية الحيازات تبقى أولوية، مشيرًا إلى استمرار تعزيز الاحتياطيات عبر مشتريات منضبطة. ورفعت الشركة خلال الربع الأول حيازاتها بنحو 1600 وحدة "بتكوين"، بزيادة تقارب 30%.

ويأتي أداء الشركة في ظل تقلبات واسعة في سوق العملات المشفرة، وبعدما تحوّل تعدين "بتكوين" إلى قطاع بمليارات الدولارات يتطلب استثمارات ضخمة في مراكز البيانات، وأجهزة تعدين عالية الكلفة، وإمدادات كبيرة من الطاقة.

وتعد شركة "بيت ماين" الصينية، ومقرها بكين، أكبر مصنّع عالمي لأجهزة تعدين "بتكوين"، كما تُعد موردًا رئيسيًا لـ"أميركان بتكوين"، ما أثار تساؤلات بشأن احتمال تضارب مصالح مع أفراد من عائلة ترامب. وقال الرئيس الأميركي وعائلته في وقت سابق إنه لا يوجد أي تعارض في المصالح.