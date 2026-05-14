طرح عملة "ولفي" المدعومة من عائلة ترامب للتداول

بدأ رمز "دبليو إل إف آي" (WLFI)، المرتبط بمشروع "وورلد ليبرتي فايننشال" المدعوم من عائلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التداول في الأسواق، وسط قيود على البيع ومراهنات على تحركات سعرية مضاربية.

والرمز هو عملة حوكمة صُممت للتصويت على مقترحات تطوير البروتوكول، على أن يتمكن المستثمرون الأوائل من بيع 20% فقط من حيازاتهم في المرحلة الأولى، فيما تبقى الكمية المتبقية غير قابلة للتداول. ولا تشمل هذه الإتاحة المؤسسين، ومن بينهم دونالد ترامب الابن وإريك ترامب.

ويُنظر إلى انطلاق التداول بوصفه اختبارًا لقدرة اسم ترامب على رفع قيمة مشروع لا يزال حديث العهد في سوق العملات المشفرة. وبحسب الأسعار التمهيدية على بعض المنصات، بلغ السعر المبدئي نحو 30 سنتًا، ما قد يضع الرمز ضمن أكبر 45 عملة رقمية من حيث القيمة السوقية.

وقال ديلان باين، المحلل لدى "ميساري"، إن تقييد البيع المبكر بنسبة 20% يُعد أسلوبًا شائعًا لإدارة المعروض، إذ يقلل ضغط البيع في البداية ويساعد على استقرار السعر، كما قد يترك انطباعًا إيجابيًا لدى المستثمرين.

في المقابل، يرى متداولون أن انخفاض الكمية المتاحة للتداول قد يسهل دفع السعر صعودًا عبر المضاربة. وقال مورتن كريستنسن، المستثمر في "دبليو إل إف آي"، إن محدودية العرض تجعل الرمز أكثر قابلية لتحركات سعرية سريعة.

وخلال العام الماضي، وسّعت عائلة ترامب حضورها في قطاع العملات المشفرة عبر مشاريع شملت عملة مستقرة مرتبطة بالدولار، وتعدين "بتكوين"، وصناديق أصول رقمية. كما روّج ترامب لمشروع "وورلد ليبرتي فايننشال" عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل عودته إلى البيت الأبيض.

وتملك العائلة حصة كبيرة في المشروع، إذ تمتلك شركة "دي تي ماركس ديفاي إل إل سي"، المرتبطة بترامب وأفراد عائلته، 38% من "دبليو إل إف هولدكو"، التي تتحكم في "وورلد ليبرتي" وإيراداتها. كما تملك الجهة نفسها والعائلة 22.5 مليار وحدة من "دبليو إل إف آي"، وجمعت رسومًا تعادل 75% من عائدات بيع الرموز.

ومن المقرر أن تبقى الرموز المملوكة لمؤسسي "وورلد ليبرتي" غير قابلة للتداول إلى حين تصويت حملة العملة على جدول زمني لذلك. وتظهر استطلاعات بين بعض المستثمرين أن صغار الحائزين قد يبيعون عند مستويات قريبة من 47 سنتًا، بينما يراهن كبار الحائزين على بلوغ السعر دولارًا أو أكثر.