النفط يرتفع بعد أن قال ترامب إنه لن يصبر أكثر على إيران

قفزت أسعار النفط عالميا، متأثرة بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه إيران واستمرار التوترات الملاحية بمضيق هرمز. ورغم إعلان الحرس الثوري الإيراني عبور ثلاثين سفينة، تظل مخاوف نقص الإمدادات والجمود السياسي تسيطر على توقعات محللي أسواق الطاقة الدولية.

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة، بعدما قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه لن يصبر أكثر من ذلك على إيران، ومع ​استمرار المخاوف من مهاجمة السفن واحتجازها على الرغم من إعلان طهران أن نحو ‌30 سفينة عبرت مضيق هرمز.

وبحلول الساعة 04:25 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 1.32 دولار، أو 1.25 بالمئة، إلى 107.04 دولار للبرميل، وارتفعت أيضا العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.33 دولار، أو 1.31 بالمئة، إلى ​102.50 دولار.

وصعد سعر خام برنت خلال الأسبوع بنسبة تقارب ستة بالمئة، وقفز خام ​غرب تكساس الوسيط أيضا بأكثر من سبعة بالمئة، وذلك بسبب حالة الضبابية ⁠حول وقف إطلاق النار الهش في حرب إيران.

وذكر ترامب في مقابلة تم بثها مساء ​أمس الخميس في برنامج عبر "فوكس نيوز": "لن أصبر أكثر من ذلك... يجب عليهم التوصل ​إلى اتفاق".

وقال الممثل التجاري للولايات المتحدة، جيمسون جرير في مقابلة مع "بلومبرغ" اليوم الجمعة، إن الصين تتعامل بواقعية شديدة مع إيران، وإن فتح المضيق أمر مهم جدا بالنسبة لها.

واجتمع ترامب ونظيره الصيني شي جين ​بينغ اليوم الجمعة في ختام زيارة استمرت يومين، وشهدت مراسم رسمية، وعقد اتفاقات تجارية.

وقالت مؤسسة شركة "فاندا إنسايتس" لتحليل سوق النفط، ​فاندانا هاري، إنه "مع عدم تحقيق قمة بكين أي تقدم ملموس بشأن إيران، ‌عادت السوق ⁠تركز على الجمود وإغلاق المضيق، في ظل وجود خطر تصعيد عسكري جديد".

وذكر ترامب أن الصين تريد شراء نفط من الولايات المتحدة، وذلك من الاتفاقات التي تنتظرها السوق من القمة.

وفي ما يتعلق بالوقائع التي حدثت في المضيق، أفادت تقارير بأن أفرادا إيرانيين احتجزوا سفينة قبالة سواحل ​الإمارات وتوجهوا بها إلى ​المياه الإيرانية أمس ⁠الخميس، وغرقت سفينة شحن هندية كانت تنقل ماشية من إفريقيا إلى الإمارات يوم الأربعاء في المياه قبالة سواحل عمان.

وقال الحرس الثوري الإيراني، إن ​30 سفينة عبرت مضيق هرمز منذ مساء الأربعاء، وهو رقم لا ​يزال أقل ⁠بكثير من 140 سفينة كانت تمر يوميا قبل الحرب، لكنه يمثل زيادة كبيرة إذا تم تأكيده.

وقال المحلل لدى "هايتونغ فيوتشرز"، يانغ آن، إن العامل الرئيسي المؤثر على أسعار النفط، لا يزال ⁠نقص ​المعروض.

وأضاف "تذبذبت أسعار النفط عدة مرات أمس، لكنها استقرت قرب ​أعلى مستوى لها خلال اليوم عند التسوية".

وتابع "هدأت السفن المارة عبر المضيق بعض مخاوف السوق، لكن ليس بما يكفي ​لتغيير الاتجاه القوي المدفوع بنقص الإمدادات".