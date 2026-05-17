إيلون ماسك ينفي بيع أسهمه في "سبيس إكس" قبل الطرح العام

نفى الملياردير الأميركي إيلون ماسك اعتزامه بيع أي من حصته في شركة "سبيس إكس"، وذلك بالتزامن مع تقارير تفيد بأن الشركة تقترب من تقديم طلب رسمي لطرح أسهمها للاكتتاب العام.

وجاء موقف ماسك في منشور على منصة "إكس"، ردًا على مستخدم أشار إلى احتمال بيعه أسهمًا بعد انتهاء فترة حظر البيع المرتبطة بالطرح المرتقب، إذ أكد أنه لا يبيع أيًا من أسهمه.

وبحسب مصادر نقلت عنها وكالة "بلومبيرغ"، قد تتقدم "سبيس إكس" بطلب إدراج علني في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، بعدما قدمت طلبًا سريًا في وقت سابق، في طرح قد يجمع ما يصل إلى 75 مليار دولار، عند تقييم يتجاوز تريليوني دولار، ما قد يجعله أكبر طرح عام أولي في التاريخ.

وأبلغت الشركة مساهميها بتنفيذ تجزئة لأسهمها بنسبة 5 إلى 1، في خطوة تهدف إلى خفض سعر السهم قبل الإدراج المحتمل. ووفق المصادر، تراجعت القيمة السوقية العادلة للسهم بعد التجزئة إلى نحو 105.32 دولارات، مقارنة بـ526.59 دولارًا قبلها.

وتخطط "سبيس إكس"، وفق "بلومبيرغ"، لبدء الترويج الرسمي للاكتتاب في 4 حزيران/يونيو المقبل، على أن يجري تسعير الطرح في 11 حزيران/يونيو، ثم إدراج السهم في السوق في 12 حزيران/يونيو.

ويأتي ذلك وسط نشاط تشغيلي متسارع للشركة، التي أطلقت مؤخرًا مركبة "كارغو دراغون" ضمن مهمة الإمداد التجارية "CRS-34" التابعة لوكالة ناسا، حاملة نحو 6500 رطل من التجارب العلمية والإمدادات إلى محطة الفضاء الدولية.

كما تستعد الشركة لإطلاق النسخة الثالثة من صاروخ "ستارشيب" العملاق في الرحلة التجريبية رقم 12، المتوقع إجراؤها في 19 أيار/مايو الجاري من قاعدة "ستاربيس" في جنوب تكساس.

وتتضمن النسخة الجديدة من الصاروخ زيادة في الارتفاع بنحو خمسة أقدام، إلى جانب محركات "رابتور 3" المطورة، التي ترفع قوة الدفع إلى أكثر من 18 مليون رطل، ضمن خطط الشركة لتعزيز إعادة الاستخدام السريع والكامل للصواريخ.