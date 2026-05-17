رغم عودة شركات الطيران الأجنبية إلى إسرائيل: أسعار السفر ما تزال مرتفعة

رغم عودة المزيد من شركات الطيران الأجنبية إلى العمل في إسرائيل، لا تزال أسعار الرحلات الجوية خلال الصيف مرتفعة بشكل ملحوظ، فيما تكشف المقارنات بين الشركات عن فروقات تصل إلى مئات الدولارات للوجهة نفسها.

وخلال الأشهر الماضية، سيطرت شركات الطيران الإسرائيلية إلى حد كبير على سوق الرحلات الجوية، قبل أن يشهد الأسبوع الأخير تحولًا مع إعلان شركات أجنبية استئناف نشاطها وتوسيع خطوطها الجوية نحو وجهات مطلوبة، خصوصًا في اليونان وقبرص وبلغاريا.

وتأتي هذه العودة بعد تحديث تحذيرات المجال الجوي الصادرة عن وكالة سلامة الطيران الأوروبية، والتي أشارت إلى تراجع نسبي في مستوى المخاطر بالمنطقة، ما دفع شركات عدة إلى استئناف رحلاتها تدريجيًا.

ومن بين الشركات التي وسّعت نشاطها مؤخرًا، شركة طيران يونانية أعلنت، اليوم الأحد، إطلاق ثلاثة خطوط جديدة من مطار بن غوريون إلى بورغاس في بلغاريا، وجزيرة كوس، وخانيا في جزيرة كريت، مشيرة إلى أن خط خانيا سيكون حصريًا في هذه المرحلة.

وفي موازاة ذلك، بدأت شركات أخرى بعرض أسعار منخفضة نسبيًا لبعض الخطوط، بينها رحلات إلى أثينا بأسعار تبدأ من 63 يورو للاتجاه الواحد، حتى خلال الفترات التي تُعتبر الأكثر ازدحامًا في الصيف والأعياد اليهودية.

لكن رغم اتساع المنافسة، لا تزال الأسعار بعيدة عن المستويات التي اعتادها المسافرون قبل الأزمة، في ظل استمرار ارتفاع أسعار وقود الطائرات عالميًا، إلى جانب محدودية عدد الشركات الأجنبية التي عادت للعمل الكامل في إسرائيل.

وبحسب تقارير اقتصادية، تواصل شركات طيران حول العالم رفع الأسعار وتقليص عدد الرحلات لمواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل، فيما بدأت بعض الشركات بفرض زيادات على أسعار الأمتعة والخدمات الإضافية، بينما لجأت شركات أخرى إلى نماذج تسعير جديدة ترتبط بأسعار الوقود.

وتُظهر المقارنات الخاصة بموسم الصيف فروقات حادة بين الشركات، خصوصًا على خطوط قبرص واليونان.

ففي الرحلات إلى لارنكا بين 8 و11 تموز/ يوليو، تبدأ الأسعار من 231 دولارًا لدى إحدى الشركات اليونانية من دون حقيبة يد كبيرة، مقابل 250 دولارًا لدى شركة طيران منخفضة التكلفة، بينما تصل الأسعار لدى شركات إسرائيلية إلى ما بين 419 و464 دولارًا.

وفي خط بافوس بين 8 و13 آب/ أغسطس، تتراوح الأسعار بين 342 دولارًا و684 دولارًا، بحسب الشركة والخدمات المرفقة مع التذكرة.

أما في سالونيك، قبيل فترة الأعياد، فتبدأ الأسعار من 289 دولارًا لدى شركة منخفضة التكلفة، بينما تتجاوز 550 دولارًا لدى شركات أخرى.

وفي خط رودوس، بين 24 أيلول/ سبتمبر و1 تشرين الأول/ أكتوبر، تبدأ الأسعار من 407 دولارات، بينما تصل لدى بعض الشركات إلى نحو 657 دولارًا.

كما تظهر الفروقات بوضوح في الرحلات إلى روما، إذ تبدأ الأسعار من 342 دولارًا لدى بعض الشركات، مقابل أكثر من 700 دولار لدى شركات أخرى في التواريخ نفسها تقريبًا.

وفي أثينا، تتراوح الأسعار بين 232 دولارًا و500 دولار، تبعًا للشركة ونوع التذكرة والخدمات المشمولة.

أما الخطوط الجديدة إلى كوس وخانيا، فتبدأ أسعارها من 407 دولارات و421 دولارًا على التوالي، بينما تصل أسعار بعض الشركات المنافسة على الخط نفسه إلى نحو 600 دولار.

وفي بورغاس أيضًا، بدأت المنافسة بالعودة تدريجيًا، إذ تبدأ الأسعار من 398 دولارًا، مقابل أكثر من 430 دولارًا لدى شركات أخرى.

وفي بعض الوجهات الأوروبية، مثل بودابست وبرلين وفيينا، لا تزال الأسعار مرتفعة جدًا بسبب محدودية المنافسة.

ففي بودابست، بين 6 و9 آب/ أغسطس، تصل الأسعار إلى ما بين 548 و710 دولارات، بينما تتجاوز في بعض الرحلات إلى فيينا 900 دولار.

أما برلين، فما تزال من الوجهات المرتفعة نسبيًا، إذ تتجاوز بعض الأسعار حاجز الألف دولار، مقابل نحو 528 دولارًا لدى شركات أخرى.

في المقابل، بدأت الأسعار تستقر نسبيًا في وجهات مثل بوخارست وبراغ، حيث تتقارب أسعار بعض الشركات مع فروقات محدودة نسبيًا.

كما تستمر المنافسة على خط باكو، إذ تبدأ الأسعار من 486 دولارًا، مقابل نحو 576 دولارًا لدى شركات أخرى.

أما الرحلات البعيدة، فما تزال تُسجل أسعارًا مرتفعة للغاية؛ إذ تبدأ الرحلات إلى نيويورك بين 18 و31 آب/ أغسطس من 1799 دولارًا، بينما تصل لدى بعض الشركات إلى 2398 دولارًا.

وفي خط بانكوك، بين 8 و22 تموز/ يوليو، تبدأ الأسعار من 1484 دولارًا، مقابل نحو 2398 دولارًا لدى شركات أخرى.

ويؤكد العاملون في قطاع الطيران أن الأسعار تتغير بسرعة تبعًا للطلب وتوفر المقاعد، فيما يقدّر مختصون أن عودة جميع شركات الطيران الأجنبية الكبرى إلى السوق، إلى جانب انخفاض أسعار الوقود، هما العاملان الأساسيان القادران على إعادة أسعار السفر إلى المستويات التي كانت سائدة قبل الأزمة.