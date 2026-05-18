استقرار أسعار الذهب والدولار وسط تصاعد التوتّرات في الخليج

سجّلت أسعار الذهب والدولار استقرارا في جلسات اليوم الإثنين، في ظلّ تصاعد التوتّر في شأن الحرب بين واشنطن وطهران، وعدم ظهور مؤشرات بانفراجة في مسألة مضيق هرمز الحيوي، مع ارتفاع جديد في أسعار النفط.

استقرت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، مع توجّه المستثمرين لشراء المعدن النفيس بعد أن تراجع إلى أدنى مستوى له ​في أكثر من شهر ونصف الشهر، في أعقاب مخاوف ‌من التضخّم أدت إلى انهيار في سوق السندات العالمية.

وبحلول الساعة 06:08 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4536.45 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد ​أن تراجع إلى أدنى مستوى له منذ 30 ​آذار/ مارس في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت العقود الأميركية ⁠الآجلة للذهب، تسليم حزيران/ يونيو، 0.5% إلى 4539.90 دولار.

وفي ما يتعلّق بأسعار المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت ⁠الفضة ​في المعاملات الفورية 1.3% إلى ​74.98 دولارا للأوقية، وخسر البلاتين 0.5% ونزل إلى 1963.88 دولارا، وهبط البلاديوم 1.2% إلى 1396.14 دولار.

الدولار يستقر مع ارتفاع أسعار النفط وتفاقم موجة بيع السندات

واستقر الدولار أمام معظم العملات الرئيسية اليوم الإثنين، بعد أن أدى تجدد التوتر في الخليج إلى ارتفاع أسعار النفط، وعزّزت موجة بيع السندات العالمية الرهان على ​رفع أسعار الفائدة.

وبلغ سعر اليورو في أحدث التداولات 1.1621 للدولار، فيما بلغ سعر الجنيه الإسترليني 1.3320 للدولار، ليسجل كلاهما تراجعا طفيفا بنحو 0.03%.

وتراجع الدولار الأسترالي شديد التأثر بالمخاطر 0.2% إلى 0.7132 للدولار، في حين لم يشهد الدولار النيوزيلندي تغيرا يذكر ​مسجلا 0.5837 للدولار.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل عملات رئيسية، عند 99.325 ​نقطة.

وكتب محللون في بنك "باركليز" في مذكرة، "يبدو أن أوضاع المخاطر والسندات تتدهور، وأن الظروف ⁠مهيأة لامتداد صعود الدولار هذا الأسبوع".

وأضافوا أن المؤشرات على أن مضيق هرمز سيظل مغلقا لفترة أطول ​تمارس أيضا ضغوطا صعودية، إذ يحقق الدولار مكاسب تتراوح من 0.5% إلى 1% مقابل كل ارتفاع ​قدره 10% في أسعار النفط.