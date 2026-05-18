النفط يواصل الصعود مع تصاعد التوترات الإقليمية

قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ أسابيع، مدفوعة بتزايد المخاوف من اتساع المواجهة العسكرية في المنطقة، في وقت تترقب فيه الأسواق موقف الإدارة الأميركية من التصعيد الجاري مع إيران وانعكاساته المحتملة على إمدادات الطاقة العالمية.

واصلت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الإثنين، في ظل تعثر الجهود الرامية لإنهاء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، عقب تعرض محطة نووية في الإمارات لهجوم، وسط توقعات بأن يناقش الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخيارات العسكرية المتاحة تجاه طهران.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وبحلول الساعة 23:37 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.44 دولار، بما يعادل 1.32 بالمئة، لتصل إلى 110.70 دولارات للبرميل، بعدما سجلت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى لها منذ الخامس من أيار/ مايو.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي مكاسب جديدة متجاوزا 107 دولارات للبرميل، فيما ارتفع الخامان القياسيان بأكثر من سبعة بالمئة خلال الأسبوع الماضي.

وزادت المخاوف في الأسواق بعد هجمات بطائرات مسيرة استهدفت الإمارات والسعودية، وسط تحذيرات من اتساع نطاق المواجهة إلى منشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية في المنطقة.

وأكدت أبوظبي والرياض عزمهما الرد على أي تهديدات تمس أمنهما، بينما حذر محللون من أن أي تصعيد عسكري جديد ضد إيران قد يفتح الباب أمام مزيد من الهجمات على منشآت النفط والطاقة.

وفي السياق، تتجه الأنظار إلى واشنطن، حيث من المتوقع أن يبحث الرئيس الأميركي، مع مستشاريه الأمنيين خيارات التعامل العسكري مع إيران، في وقت لم تسفر فيه الاتصالات الأميركية الصينية الأخيرة عن أي تقدم لاحتواء الأزمة.