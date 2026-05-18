حرب إيران تكبّد الشركات العالمية خسائر بنحو 25 مليار دولار والخسائر في تزايد

أظهرت مراجعة لبيانات شركات عالمية أن تداعيات الحرب على إيران بدأت تزيد خسائر مئات الشركات حول العالم، مع ارتفاع تكاليف الطاقة وتعطّل سلاسل التوريد وإغلاق مضيق هرمز، فرضت على الشركات إجراءات تقشفية ورفع الأسعار وخفض الإنتاج لمواجهة الخسائر.

علم إيران ومن ورائه سفينة في مضيق هرمز، يعدّ إغلاق المضيق من الأسباب الرئيسة للآثار السلبيّة في الاقتصاد العالمي (Getty Images)

أظهر تحليل أجرته "رويترز" أن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران كبّدت شركات في أنحاء العالم ما لا يقل عن 25 مليار دولار، وهو مبلغ آخذ في التزايد.

وتقدّم مراجعة للبيانات التي صدرت ​منذ اندلاع الحرب من شركات مدرجة في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، نظرة واقعية على تداعياتها، إذ تعاني الشركات ارتفاع أسعار الطاقة، وتعطّل سلاسل التوريد، وانقطاع مسارات للتجارة نتيجة لسيطرة إيران ‌على مضيق هرمز.

وأظهر التحليل، أن ما لا يقل عن 279 شركة أشارت إلى الحرب من بين أسباب دفعت لاتخاذ إجراءات للتخفيف من الأثر المالي، بما في ذلك رفع الأسعار وخفض الإنتاج. فيما علّقت شركات أخرى توزيعات الأرباح النقدية أو عمليات إعادة شراء الأسهم، وسرّحت بعض الموظفين وفرضت رسوما إضافية على الوقود، أو طلبت مساعدات طارئة من الحكومات.

وتؤدي هذه الاضطرابات، وهي الأحدث في سلسلة من الأحداث العالمية المربكة للشركات بعد جائحة "كوفيد-19" وغزو روسيا لأوكرانيا، إلى خفض التوقعات لبقية العام، مع عدم وجود أي مؤشرات تذكر على قرب التوصل إلى اتفاق ​لإنهاء الحرب.

وقال مارك بيتزر، الرئيس التنفيذي لشركة "ويرلبول" الأميركية للأجهزة المنزلية للمحللين، إن "مستوى تراجع القطاع الصناعي مماثل لما شهدناه خلال الأزمة المالية العالمية بل ​ويفوق ما شهدناه خلال فترات أخرى من الركود"، وذلك بعد أن خفضت الشركة من توقعاتها للعام بأكمله، وعلّقت توزيعات الأرباح النقدية.

ويرى محللون أن القدرة على التسعير ستضعف في ظل تباطؤ النمو، وسيصبح استيعاب التكاليف الثابتة أكثر صعوبة، ما قد يهدد هوامش الربح ⁠في الربع الثاني وما بعده.

ومن المرجّح أن تؤدي الزيادات المستمرة في الأسعار إلى زيادة التضخّم، بما يضرّ بثقة المستهلكين الهشّة أصلا.

وأضاف بيتزر قائلا "يُحجم المستهلكون عن استبدال المنتجات ويفضلون إصلاحها".

ارتفاع التكاليف

شركة "ويرلبول" لتصنيع الأجهزة المنزلية ليست وحدها ​التي تواجه صعوبات. فشركات أخرى، منها "بروكتر أند غامبل" و"كاريكس" و"تويوتا" وغيرها، كلّها حذّرت من الوطأة المتزايدة للأمر مع دخول الأزمة شهرها الثالث.

وتسبّب إبقاء إيران مضيق هرمز في حكم المغلق إلى ارتفاع أسعار النفط إلى ما يزيد عن ​100 دولار للبرميل، أي أكثر من 50% مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب.

وأدى هذا الإغلاق أيضا إلى ارتفاع تكاليف الشحن، وتقليص إمدادات المواد الخام، وقطع مسارات تجارة حيوية لتدفق البضائع. وتأثرت إمدادات الأسمدة والهيليوم والألمنيوم والبولي إيثيلين، وغيرها من المدخلات الرئيسية.

وأشارت 20% من الشركات التي شملتها المراجعة، التي تصنع كل شيء تقريبا من مستحضرات التجميل إلى الإطارات والمنظفات وحتى شركات السياحة والسفر والطيران، إلى تعرضها لضرر مالي بسبب الحرب.

وأغلب تلك الشركات مقرها في بريطانيا وأوروبا، حيث شهدت تكاليف الطاقة ارتفاعا بالفعل قبل أحدث أزمة، وما يقرب ​من الثلث من آسيا، ما يشير إلى اعتماد تلك المناطق الكبير على منتجات النفط والوقود من الخليج.

نفس تأثير الرسوم الجمركية تقريبا

لوضع هذا الرقم في سياقه، أشارت مئات الشركات بحلول تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى تكاليف تزيد ​عن 35 مليار دولار نتيجة للرسوم الجمركية، التي فرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في عام 2025.

وتكبّدت شركات الطيران الحصة الأكبر من التكاليف الكمية المتعلقة بالحرب، التي تقدر بنحو 15 مليار دولار، مع ارتفاع أسعار وقود الطائرات إلى ضعفيه تقريبا. وتدق المزيد من ‌الشركات من قطاعات ⁠أخرى ناقوس الخطر في ظل استمرار الأزمة.

وحذّرت شركة "تويوتا" اليابانية من خسارة قدرها 4.3 مليار دولار، في حين قدّرت شركة "بروكتر أند غامبل" خسارة في الأرباح بعد خصم الضرائب بقيمة مليار دولار.

وتوقعت سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" للوجبات السريعة، في وقت سابق من هذا الشهر، ارتفاعا في تضخّم التكاليف على المدى الطويل، نتيجة للاضطرابات المستمرة في سلاسل التوريد، وهو نوع من التقييمات كان حتى وقت قريب مقتصرا على مؤتمرات نتائج الشركات الصناعية.

وقال الرئيس التنفيذي، كريس كيمبكزينسكي، إن الارتفاع الحاد في أسعار الوقود يضر بطلب المستهلكين ذوي الدخل المنخفض، مضيفا أن "ارتفاع أسعار البنزين هو المشكلة الأساسية التي نرصدها الآن".

حساسية لأسعار النفط

أعلنت نحو 40 شركة في قطاعات الصناعة والكيماويات والمواد، أنها سترفع الأسعار بسبب اعتمادها على إمدادات البتروكيماويات من ​الخليج.

وقال المدير المالي لشركة "نيويل براندز"، مارك إرسيج، ​في وقت سابق من هذا الشهر، إن كل زيادة ⁠قدرها 5 دولارات في أسعار النفط للبرميل تضيف حوالي 5 ملايين دولار إلى التكاليف.

وتتوقع شركة "كونتيننتال" الألمانية لصناعة الإطارات خسارة لا تقل عن 100 مليون يورو (117 مليون دولار) بحلول الربع الثاني، بسبب ارتفاع أسعار النفط الذي يزيد من تكلفة المواد الخام.

وقال المدير التنفيذي للشركة، رولاند ويلزباخر، في وقت سابق من هذا الشهر، إن الأمر سيستغرق من 3 ​إلى 4 أشهر قبل أن يؤثر في أرباح وخسائر الشركة. وأضاف قائلا "من المرجّح أن يظهر تأثيره علينا في أواخر الربع الثاني، ثم سيبلغ ذروته في النصف الثاني من ​العام".

لا تأثير في الأرباح ⁠حتى الآن

شهدت أرباح الشركات انتعاشا خلال الربع الأول، وهو جزء من السبب الذي جعل المؤشرات الرئيسة، مثل المؤشر "ستاندرد أند بورز 500"، تتمكّن من تسجيل مستويات قياسية جديدة، حتى مع ارتفاع تكاليف الطاقة، وارتفاع عوائد السندات بسبب المخاوف الناجمة عن التضخّم.

وتظهر بيانات "فاكتست" أنه منذ 31 آذار/ مارس، جرى خفض توقعات هامش الربح الصافي للربع الثاني بمقدار 0.38 نقطة مئوية لشركات "ستاندرد أند بورز 500" الصناعية، و0.14 نقطة مئوية لشركات السلع الاستهلاكية غير الأساسية، و0.08 نقطة مئوية للسلع الاستهلاكية الأساسية.

وقال محللو "غولدمان ⁠ساكس"، إن الشركات ​الأوروبية المدرجة على المؤشر "ستوكس 600" ستواجه ضغوطا على هوامش الربح بدءا من الربع الثاني، إذ سيصبح من الصعب تجاوز تأثير التكاليف الإضافية، ​ومع انتهاء الحماية التي توفّرها عمليات التحوّط.

وقال رئيس قطاع أسهم أوروبا في بنك "يو بي إس"، جيري فاولر، إن القطاعات المرتبطة بالمستهلكين، ومنها السيارات والاتصالات والمنتجات المنزلية، ستشهد تعديلات سلبية بأكثر من 5% خلال الـ12 شهرا القادمة.

وفي اليابان، خفض المحللون تقديراتهم لنمو أرباح الربع الثاني إلى النصف، لتصل ​إلى 11.8% منذ نهاية شهر آذار/ مارس.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "كوردوبا أدفيزوري بارتنرز"، رامي صرفة، "لم يظهر التأثير الحقيقي في الأرباح بعد في نتائج معظم الشركات".