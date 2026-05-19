استطلاع كلية "كينغز": طلّاب يتخوفون من اضطرابات فقدان الوظائف بسبب الذكاء الاصطناعي

أظهر استطلاع أجرته كلية كينغز في لندن أن ثلث طلاب الجامعات في بريطانيا يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي قد يتسبب في فقدان الوظائف بوتيرة سريعة تؤدي إلى اضطرابات اجتماعية.

وبحسب نتائج الدراسة، يرى 34% من طلاب الجامعات أن تسارع فقدان الوظائف بسبب الذكاء الاصطناعي قد يفضي إلى اضطرابات مدنية، مقارنة بـ22% فقط من عموم السكان.

وشمل الاستطلاع 1000 طالب جامعي و1000 شاب تتراوح أعمارهم بين 16 و29 عامًا في إنجلترا وويلز واسكتلندا، إضافة إلى 500 من أصحاب العمل و2000 شخص من عامة البريطانيين.

وأظهرت النتائج أن الطلاب الجامعيين يُعدون من أكثر الفئات استخدامًا للذكاء الاصطناعي، إذ قال 77% منهم إنهم يستخدمونه عدة مرات شهريًا على الأقل، مقابل 46% من العاملين، فيما يستخدمه 27% يوميًا أو شبه يومي.

ورغم هذا الاستخدام الواسع، عبّر كثير من الطلاب عن تشاؤمهم تجاه تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، إذ قال أكثر من نصفهم إنهم يتوقعون أن تكون خسائر الوظائف الناتجة عنه أسوأ من تلك التي تحدث خلال فترات الركود الاقتصادي التقليدي.

كما كشف الاستطلاع عن تباين واضح في المواقف تجاه الذكاء الاصطناعي بين الطلاب والجمهور العام؛ ففي حين قال 48% من عموم البريطانيين إنهم يفضلون تجنب الذكاء الاصطناعي، و41% إنهم يشعرون بالخوف منه، رأى 52% من الطلاب الذكور أنه يمثل أمرًا إيجابيًا للبشرية.

وفي المقابل، كانت الطالبات أكثر ميلًا للاعتقاد بأن الذكاء الاصطناعي يضعف القدرة على التفكير المستقل، بينما عبّر الطلاب الذكور عن ثقة أكبر بأنه يساعدهم على تطوير مهارات التفكير.

وأشار الاستطلاع أيضًا إلى مشكلات متكررة تواجه الطلاب عند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، أبرزها الأخطاء المعلوماتية والمصادر المختلقة، إذ قال 37% إنهم صادفوا معلومات غير دقيقة، بينما أشار 31% إلى تلقي مراجع أو مصادر غير حقيقية.

ورغم انتشار هذه المشكلات، أفاد أقل من نصف المشاركين بأنهم يتحققون دائمًا أو غالبًا من صحة المعلومات التي تقدمها أدوات الذكاء الاصطناعي قبل استخدامها.

كما أظهرت النتائج أن 78% من الطلاب ما زالوا يفضلون الالتحاق بالجامعة رغم انتشار الذكاء الاصطناعي، لكن 30% منهم قالوا إنهم كانوا سيختارون تخصصات مختلفة لو اتخذوا القرار اليوم.

وقال مدير معهد السياسات في كلية كينغز، بوبي دافي، إن الجمهور والطلاب يتابعون التطور السريع للذكاء الاصطناعي بقدر أكبر من القلق مقارنة بالحماس، خصوصًا بسبب المخاوف المتعلقة بالوظائف وفرص الشباب الاقتصادية.