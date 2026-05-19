النفط يهبط والدولار يرتفع بعد تراجع ترامب عن مهاجمة إيران

أدى تراجع الرئيس الأميركي، عن تنفيذ هجوم على إيران إلى تهدئة المخاوف في الأسواق العالمية، ما دعم الدولار ودفع أسعار النفط للتراجع، وسط ترقب المستثمرين لتطورات التوترات في الشرق الأوسط وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي.

هبطت أسعار النفط بأكثر من 2%، فيما تلقى الدولار دعما، عقب تراجع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن تنفيذ هجوم كان مقررا على إيران، ما خفف من مخاوف اتساع التوترات في المنطقة وأثر على تحركات الأسواق العالمية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم تموز/يوليو ‌3.01 دولار، أو 2.7 بالمئة، إلى 109.09 دولار للبرميل بحلول الساعة 0001 بتوقيت غرينتش، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو حزيران 1.38 دولار، أو 1.3 بالمئة، إلى 107.28 دولار.

وكان الخامان القياسيان قد سجلا ​أعلى مستوياتهما منذ الخامس من أيار/مايو و30 نيسان/أبريل على الترتيب في الجلسة السابقة.

وينقضي ​أجل عقد يونيو حزيران للخام الأميركي اليوم الثلاثاء. وانخفض عقد تموز الأكثر نشاطا 2.06 دولار أو اثنين بالمئة ⁠إلى 102.32 دولار للبرميل.

وقال تيم ووترر المحلل في كيه.سي.إم تريد "خففت إشارة ترامب بعض الضغط الفوري، لكن المخاطر الأساسية لا تزال قائمة... تراقب السوق الآن لترى ما إذا كانت تصريحات ترامب تمثل تحولا حقيقيا نحو التهدئة أم مجرد وقف تكتيكي".

وأضاف "كذلك فإن كيفية ​رد إيران على المستجدات، وما يحدث فعلا في المياه بالنسبة لحركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، ​يمثلان عاملين حاسمين في تحديد الاتجاه الذي ستسلكه أسعار النفط من الآن فصاعدا".

تلقى الدولار دعما مع بداية التعاملات الآسيوية، اليوم الثلاثاء، عقب إعلان الرئيس الأميركي، تعليق هجوم كان مقررا على إيران لإفساح المجال أمام المسار التفاوضي، فيما استقرت أسواق السندات بعد موجة بيع استمرت يومين، وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 2%.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، عند 99.026 نقطة، بعدما أنهى أمس الإثنين سلسلة مكاسب استمرت خمسة أيام مع انحسار المخاوف من اتساع الحرب في الشرق الأوسط.

وقال محللون من وستباك إن الأسواق استعادت بعض الهدوء بعد تقارير تحدثت عن تراجع ترامب عن تنفيذ ضربة ضد إيران عقب مناشدات من قادة في الخليج.

وفي أسواق السندات، انخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات ثلاث نقاط أساس إلى 4.591%، بعد تراجع المخاوف المتعلقة باستمرار الضغوط التضخمية، بينما هبطت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.4% إلى 109.43 دولارات للبرميل.

وكان الدولار قد استفاد خلال الأسبوع الماضي من توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة، في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط والقلق من تداعيات اضطرابات الطاقة وإغلاق مضيق هرمز على معدلات التضخم العالمية.

وفي آسيا، استقر الدولار عند 158.895 ينا، رغم بيانات أظهرت نمو الاقتصاد الياباني بنسبة 2.1% على أساس سنوي خلال الربع الأول، متجاوزا توقعات السوق البالغة 1.7%.

وأكدت وزيرة المالية اليابانية، أن طوكيو مستعدة للتدخل في سوق الصرف لمواجهة التقلبات الحادة في الين، مع الحرص على تجنب أي ارتفاع حاد في عوائد السندات الأميركية.

كما استقر اليورو عند 1.1650 دولار، فيما تراجع الجنيه الإسترليني إلى 1.3427 دولار، وانخفض الدولار الأسترالي والنيوزيلندي بشكل طفيف، بينما حافظ الدولار على استقراره أمام اليوان الصيني.

وفي سوق العملات المشفرة، ارتفعت عملة بتكوين المشفرة بنسبة 0.2% إلى 77005.69 دولارات، فيما صعدت عملة إيثر بنسبة 0.8% إلى 2131.91 دولارا.