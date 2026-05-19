انخفاض طفيف في أسعار الذهب

انخفضت أسعار الذهب بنسبة طفيفة في ظل ترقّب تطوّرات المفاوضات الأميركيّة الإيرانيّة، كما شهدت معادن نفيسة أخرى انخفاضا في الأسعار، منها الفضّة.

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، دون أن تبلغ أدنى مستوى لها في شهر ونصف الشهر، الذي سجّلته في الجلسة السابقة، وذلك ​مع استقرار الأسواق في انتظار مزيد من التطورات عقب إلغاء الرئيس الأميركي، دونالد ‌ترامب، هجوما كان مقررا على إيران.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 4543.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:40 بتوقيت غرينتش، لكنه لا يزال يتجاوز 4479.54 دولار، وهو أدنى مستوى للمعدن النفيس منذ 30 آذار/ مارس، ​كان سجّله أمس الإثنين.

ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب، تسليم حزيران/ يونيو، 0.2% إلى 4546.90 دولار.

وفي ما يتعلق بأسعار المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 2% إلى 76.09 دولار للأوقية، ونزل ​البلاتين 0.7% إلى 1965.40 دولار، وتراجع البلاديوم 1.5% إلى 1397.50 دولار.