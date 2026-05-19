بعد تأجيل ترامب استئناف الحرب على إيران: تراجع النفط وارتفاع الدولار وهبوط الذهب

دفع قرار ترامب تأجيل استئناف الحرب على إيران، إلى تراجع أسعار النفط بما زاد على 1%، وارتفاع الدولار بـ0,32% إلى 99,30، وانخفاض أسعار الذهب بنحو 2%.

تراجعت أسعار النفط بما زاد على 1%، وارتفع الدولار 0,32% إلى 99,30، وانخفضت أسعار الذهب بنحو 2%، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق هجوم كان من المقرر شنه على إيران.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم تموز/ يوليو 1.62 دولار، أو 1.45%، إلى 110.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:11 بتوقيت غرينتش. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم حزيران/ يونيو، التي ​ينقضي أجلها الثلاثاء، 76 سنتا، أو 0.7%، إلى 107.90 دولار.

وتراجع عقد تموز/ يوليو الأكثر تداولا 1.10 دولار أو 1.05% إلى 103.28 دولار للبرميل.

وقال أولي هانسن المحلل لدى "ساكسو ​بنك"، إنه "ما زلنا نتنقل بين الأنباء المتلاحقة، وسط صخب كبير، ولكن حتى الآن لم تظهر أي ⁠تطورات جوهرية تشير إلى بداية نهاية الحرب"، مضيفا أن تصريحات ترامب أسهمت في تراجع أسعار النفط.

وسجل الخامان القياسيان أعلى مستوياتهما ​منذ الخامس من أيار/ مايو و30 نيسان/ أبريل على الترتيب في الجلسة السابقة.

وذكرت الوكالة الدولية للطاقة، أن الحرب الأميركية – الإسرائيلية على إيران أدت إلى إغلاق مضيق هرمز فعليا من جانب طهران، مما تسبب في أكبر اضطراب في إمدادات النفط في العالم. والمضيق ممر بحري حيوي يمر من خلاله نحو خُمس الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال في الظروف العادية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، الثلاثاء، أن أحدث مقترح للسلام قدمته طهران ​للولايات المتحدة يتضمن إنهاء الأعمال القتالية على جميع الجبهات، بما في ذلك في لبنان، وانسحاب القوات الأميركية من مناطق قريبة من ​إيران ودفع تعويضات عن الدمار الذي خلفته الحرب.

من ناحية أخرى، مدد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الإعفاء من العقوبات الذي يسمح بشراء ‌النفط الروسي ⁠المنقول بحرا وذلك لمدة 30 يوما أخرى لمساعدة الدول "المعرضة لخطر نقص الطاقة".

وفرضت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عقوبات على شركة صرافة إيرانية وما وصفتها بشركات واجهة تشرف على معاملات نيابة عن البنوك الإيرانية. وحظرت أيضا 19 سفينة قالت إنها متورطة في شحن النفط والبتروكيماويات الإيرانية إلى عملاء أجانب.

وذكر محللون ومصادر في السوق، أن مصافي التكرير الحكومية الصينية خفضت إنتاجها من النفط ​بما يزيد على مليون برميل ​يوميا منذ اندلاع الحرب على ⁠إيران، إذ أجبرها اضطراب إمدادات النفط الخام وضعف هوامش الربح على تقليص عملياتها.

وتشير بيانات شركة الاستشارات "إنرجي أسبيكتس"، إلى أن مصافي التكرير الحكومية الصينية تعالج هذا الشهر 8.4 مليون ​برميل يوميا من النفط الخام بانخفاض عن 8.6 مليون في نيسان/ أبريل و9.5 مليون في ​آذار/ مارس. ⁠ويأتي ذلك مقارنة مع نحو 10 ملايين برميل يوميا قبل أن تهاجم الولايات المتحدة وإسرائيل إيران في أواخر شباط/ فبراير.

وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات من وزارة الطاقة سحب كمية قياسية بلغت 9.9 مليون برميل من الاحتياطي الإستراتيجي للبترول الأسبوع الماضي، مما خفض ⁠المخزونات إلى ​حوالي 374 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ تموز/ يوليو 2024.

وتشير ​تقديرات إلى أن متوسط مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفض بنحو 3.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 أيار/ مايو. ومن المقرر أن ​تصدر إدارة معلومات الطاقة بيانات رسمية الأربعاء.

الدولار يرتفع وسط مخاوف التضخم والغموض بشأن الحرب على إيران

ارتفع الدولار، الثلاثاء، وسط تركيز المستثمرين على احتمال تحول مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) نحو سياسة نقدية أكثر تشددا لكبح التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار ​الطاقة، في حين أثرت حالة الضبابية بشأن اتفاق سلام محتمل في الشرق الأوسط ‌سلبا على المعنويات.

وقفز الدولار في آذار/ مارس بعدما أدى إغلاق إيران الفعلي لمضيق هرمز ⁠إلى ارتفاع أسعار النفط، مما ألقى بظلاله على الاقتصادات المعتمدة على الخام مثل اليابان ومنطقة ​اليورو، في حين زاد الطلب على الدولار كملاذ آمن.

وانخفضت أسعار النفط الثلاثاء عقب تصريحات ترامب.

ويحظى الدولار الآن ​بدعم إضافي من ارتفاع عوائد السندات، المدفوع بمخاوف التضخم وحالة الغموض المحيطة بالخطوات التي قد يتخذها رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الجديد كيفن وارش في حال استمرت ضغوط الأسعار في التسارع.

وقال إريك ثيوريت، محلل الصرف الأجنبي في "سكوتيا بنك"، إنه "عدنا ​الآن إلى الأساسيات، وهي ما الذي يحدث مع التضخم وماذا يعني ذلك بالنسبة للسندات وما ​هو مجلس الاحتياطي الاتحادي في هذا السياق".

وأضاف أن المتعاملين يتوقعون تشديدا نقديا أقل حدة في أوروبا وبريطانيا، وهو ما ‌يعزز ⁠أيضا من قوة الدولار.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل عملات رئيسية بما في ذلك الين واليورو، 0.32% إلى 99.30.

وتراجع اليورو 0.38% إلى 1.1611 دولار. وخسر الجنيه الإسترليني 0.26% إلى 1.3398 دولار.

وانخفضت تكاليف الاقتراض الحكومي البريطاني لليوم الثاني على التوالي الثلاثاء، بعد أن أشارت ​تقارير إلى أن المنافس الأبرز ​لمنافسة رئيس الوزراء كير ⁠ستارمر لن يجري تغييرات جذرية على قواعد الاقتراض في البلاد.

وهبط الين الياباني 0.14% أمام الدولار إلى 159.05 ين للدولار.

وأظهرت بيانات صادرة، الثلاثاء، ​أن الاقتصاد الياباني نما 2.1% على أساس سنوي في الربع الأول، ​مما يدعم ⁠التوقعات برفع بنك اليابان المركزي سعر الفائدة في حزيران/ يونيو.

كما تنتظر الأسواق تفاصيل خطة الميزانية التكميلية للحكومة، والتي قد تزيد من الضغط على المالية العامة اليابانية المتدهورة بالفعل وتثقل كاهل الين.

وقالت ساتسوكي كاتاياما وزيرة ⁠المالية اليابانية ​لصحافيين، الإثنين، إن طوكيو مستعدة لاتخاذ إجراءات ضد ​التقلبات المفرطة في أسعار الصرف في أي وقت، مع ضمان أن يتم أي تدخل لدعم الين وبيع الدولار بطريقة تتجنب دفع ​عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى الارتفاع.

الذهب يهبط بنحو 2% بفعل ارتفاع العوائد وقوة الدولار

انخفضت أسعار الذهب بنحو 2%، الثلاثاء، في ظل ارتفاع الدولار ​واستمرار المخاوف من التضخم مما أبقى توقعات رفع ‌أسعار الفائدة وعوائد سندات الخزانة عند مستويات مرتفعة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 4498.43 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش. وتراجعت الأسعار إلى ​أدنى مستوى لها منذ 30 آذار/ مارس ​في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة ⁠للذهب تسليم حزيران/ يونيو 1.2% إلى 4502.90 دولار.

وقال إدوارد ​مير، المحلل في "ماريكس"، إنه "نشهد ارتفاعا في أسعار الفائدة الحقيقية ​في العديد من البلدان حول العالم، وهذا يؤثر سلبا على الذهب بشكل كبير. كما أن الدولار أقوى، وهذا أمر سلبي".

واقتربت عوائد ​سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات من أعلى ​مستوى لها في أكثر من عام، في حين ارتفع الدولار. وصعد ‌كلاهما ⁠مع ترقب المستثمرين لتحول محتمل في سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) نحو التشدد للحد من التضخم المدفوع بأسعار الطاقة.

ورغم كونه وسيلة للتحوط من التضخم، فإن الذهب عادة ​ما يتعرض ​لضغوط عند ارتفاع ⁠أسعار الفائدة.

وينتظر المشاركون في السوق الآن محضر اجتماع السياسة النقدية الأحدث لمجلس الاحتياطي ​الاتحادي، المقرر صدوره الأربعاء والذي قد ​يساعد في ⁠تقييم مسار السياسة النقدية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 4.4% إلى 74.24 دولار للأوقية بعد أن لامست ⁠أدنى ​مستوى لها في حوالي أسبوعين في ​وقت سابق من الجلسة. وتراجع البلاتين 2.5% إلى 1929.81 دولار، وتراجع البلاديوم 4.5% إلى 1355.18 دولار.