بريطانيا: تباطؤ التضخم إلى 2.8% وسط مخاوف من عودة الارتفاع

حذر اقتصاديون من أن هذا التراجع قد يكون مؤقتًا، مع استمرار تأثير التوترات في الشرق الأوسط على أسعار الطاقة والوقود...

تباطأ معدل التضخم السنوي في بريطانيا إلى 2.8% خلال نيسان/أبريل، مقارنة بـ3.3% في آذار/مارس، مدفوعًا بانخفاض أسعار الكهرباء والغاز، وفق بيانات مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني.

وأظهرت البيانات أن تراجع التضخم جاء أقل من التوقعات، بعدما استفادت الأسر من انخفاض سقف أسعار الطاقة هذا العام مقارنة بالزيادات الحادة المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي. كما انخفض التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، إلى 2.5% مقابل 3.1% سابقًا.

وسجل تضخم أسعار الغذاء تباطؤًا إلى 3% بعد أن كان 3.7%، مع انخفاض أسعار عدد من السلع، بينها زيت الزيتون والدقيق والبيتزا، فيما ارتفعت أسعار اللحوم والأسماك والفواكه المحفوظة بوتيرة ملحوظة.

في المقابل، حذر اقتصاديون من أن هذا التراجع قد يكون مؤقتًا، مع استمرار تأثير التوترات في الشرق الأوسط على أسعار الطاقة والوقود. وأشار مكتب الإحصاءات إلى أن أسعار الوقود سجلت أكبر زيادة منذ الحرب في أوكرانيا، إذ ارتفع متوسط سعر البنزين والديزل بشكل حاد خلال نيسان/أبريل.

وقالت مؤسسات اقتصادية إن الضغوط التضخمية قد تتصاعد مجددًا خلال الأشهر المقبلة مع توقع ارتفاع سقف أسعار الطاقة في تموز/يوليو، ما قد يدفع التضخم نحو 4% بحلول نهاية العام.

ورأى محللون في بنك "إن جي" أنّ البيانات الأخيرة تقلل احتمالات رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة في حزيران/يونيو، معتبرين أنّ مؤشرات التضخم الحالية لا تظهر موجة واسعة من الضغوط السعرية الثانوية داخل الاقتصاد البريطاني.

في الأثناء، أكدت وزيرة المالية البريطانية رايتشل ريفز أنّ الحكومة ستواصل اتخاذ إجراءات لتخفيف أعباء المعيشة، مشيرة إلى خطط لدعم مشاريع الطاقة والبنية التحتية وتعزيز أمن الطاقة في البلاد.