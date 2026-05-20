هبوط في أسعار الذهب والنفط واستقرار قيمة الدولار

انخفضت أسعار النفط في جلسة اليوم الأربعاء، متأثرة بخطاب ترامب عن قرب انتهاء الحرب مع إيران، وهبطت أسعار الذهب في مقابل ارتفاع قيمة الخزانة الأميركية واستقرار الدولار.

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد أن أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مجددا أن الحرب مع إيران ستنتهي "بسرعة كبيرة"، في حين يبقى المستثمرون متخوّفين بشأن نتائج ​محادثات السلام في ظل استمرار الاضطرابات في إمدادات الطاقة بسبب الحرب.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتا، أو 0.4%، إلى 110.83 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:50 بتوقيت غرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 27 سنتا، أو 0.3%، إلى 103.88 دولار.

وانخفض ​كلا الخامين القياسيين بنحو دولار أمس الثلاثاء، بعد أن قال نائب ​الرئيس الأميركي، جيه.دي فانس، إن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا تقدما في المحادثات، وإن الطرفين لا ⁠يرغبان في استئناف العمل العسكري.

وقال المحلل في شركة "فوجيتومي سكيوريتيز"، توشيتاكا تازاوا، "المستثمرون حريصون على ​تقييم ما إذا كان بوسع واشنطن وطهران التوصل فعليا إلى أرضية مشتركة وإبرام اتفاق سلام، مع ​تغير موقف الولايات المتحدة يوميا".

وأضاف قائلا "من المرجّح أن تظل أسعار النفط مرتفعة نظرا لاحتمال تجدد الهجمات الأميركية على إيران، والتوقعات بأن إمدادات النفط الخام لن تعود سريعا إلى مستويات ما قبل الحرب، حتى لو تم التوصل إلى ​اتفاق سلام".

وقال مصرف "سيتي بنك" أمس الثلاثاء إنه يتوقع ارتفاع سعر خام برنت ​إلى 120 ⁠دولارا للبرميل على المدى القريب، مشيرا إلى أن أسواق النفط لا تعكس بما يكفي مخاطر انقطاع الإمدادات لفترة طويلة، والمخاطر المتطرفة المحتملة الأوسع نطاقا.

وفي الولايات المتحدة، ذكرت مصادر ​في السوق نقلا عن بيانات معهد البترول الأميركي الصادرة أمس الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام الأميركية تراجعت في الأسبوع الماضي، ​وذلك للأسبوع الخامس على التوالي، في حين هبطت مخزونات الوقود أيضا.

الذهب يتراجع أمام ارتفاع عوائد السندات وقوة الدولار

وتراجعت أسعار الذهب قليلا، اليوم الأربعاء، إذ طغى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وقوة الدولار على التفاؤل حيال ​التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران.

‌وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4467.59 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:33 بتوقيت غرينتش. وفي الجلسة السابقة، سجل الذهب أدنى مستوى منذ ​30 آذار/ مارس.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب، تسليم ​حزيران/ يونيو، 0.9% إلى 4471.10 دولار.

وقال كبير ⁠محللي السوق في "كيه.سي.إم تريد"، تيم ووترر، إن "الذهب يفقد زخمه إلى حد ما ​في ظل ارتفاع العائدات، والدولار الذي يشهد انتعاشا بفضل التحول ​نحو التشديد في توقعات أسعار الفائدة".

ويحوّم الدولار حول أعلى مستوى في 6 أسابيع، مما يجعل الذهب المسعّر بالعملة الأميركية أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات ​الأخرى.

واستقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات عند ​أعلى مستوى منذ أكثر من عام، مما رفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ ‌بالذهب ⁠الذي لا يدرّ عائدا.

وفي ما يتعلق بأسعار المعادن ​النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات ​الفورية 0.8% إلى 73.22 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.5% إلى 1912.67 دولار، في حين ​ارتفع البلاديوم 0.2% إلى 1356.32 دولار.