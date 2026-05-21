أسعار الذهب تسجل تراجعا مع ارتفاع عوائد السندات والدولار

تراجع الذهب بنحو 1%، الخميس، مع تزايد المخاوف من التضخم نتيجة ارتفاع أسعار النفط، مما عزز التوقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية ​ورفع عوائد سندات الخزانة الأميركية والدولار، الأمر الذي زاد الضغط على المعدن النفيس.

ونزل ‌الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 4508.04 دولار للأوقية (الأونصة) بعد انخفاضه بنسبة 1% في وقت سابق من الجلسة.

وصعد الذهب الأربعاء بأكثر من 1% خلال ساعات التداول الأميركية بعد ​أن سجل أدنى مستوى له منذ 30 آذار/ مارس.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب ​تسليم حزيران/ يونيو بنسبة 0.6% إلى 4509.40 دولار.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر ⁠من 2% بعدما أفادت "رويترز" بأن المرشد الأعلى لإيران مجتبى خامنئي، أصدر توجيها بعدم نقل ​اليورانيوم المخصب إلى الخارج.

وقال المحلل في بنك "يو بي إس"، جيوفاني ستونوفو "في الأساس، لا يزال ​الأمر برمته يدور حول المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، وفي هذا السياق، شهدنا بعض الغموض حول إمكانية التوصل إلى اتفاق من عدمه، ومع ذلك، فإن أسعار النفط تضغط بشكل متزايد على الذهب".

وقالت سوني كوماري ​المحللة لدى "إيه.إن.زد"، إن "توقعات التضخم وارتفاع العوائد وصعود الدولار، هي العوامل التي تبقي أسعار الذهب ​تحت ضغط. وستبقى هذه العوامل قائمة حتى يتضح لنا إلى متى سيستمر الصراع".

وانخفض الذهب بأكثر من 14% منذ ⁠بدء الحرب الأميركية – الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/ فبراير، ويميل للهبوط مع التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة.

وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بنقطة أساس إلى 4.578%، ليواصل الصعود وينهي سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام.

وتتزايد التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) ربما يشدد السياسة النقدية ​هذا العام. ووفقا لخدمة "​فيد ووتش" التابعة ⁠لمجموعة "سي.إم.إي"، هناك احتمال بنسبة 39% بأن يرفع المجلس سعر الفائدة 25 نقطة أساس في كانون الأول/ ديسمبر.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي ​في نيسان/ أبريل، أن غالبية صانعي السياسة النقدية في المجلس شعروا بأن "التشديد ​النقدي بقدر ⁠ما سيكون مناسبا على الأرجح" إذا ظل التضخم فوق المعدل المستهدف البالغ 2%.

ويتوقع كلفن وونج محلل السوق لدى "أواندا"، أن يظل الذهب منخفضا في الجلسات القادمة مع مقاومة عند مستوى ⁠4645 ​دولارا ودعم عند مستوى 4456 دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ​نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 75.39 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 0.3% مسجلا 1945.28 دولار، وانخفض ​البلاديوم بنسبة 0.4% إلى 1374.74 دولار.