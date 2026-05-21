نتائج قياسية لـ"إنفيديا" لكنّها لا تُقنع المستثمرين

سجلت شركة "إنفيديا" نتائج مالية فصلية قياسية جديدة مدفوعة بالطلب المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلا أن ذلك لم يمنع تراجع سهم الشركة عقب الإعلان عن النتائج، وسط مخاوف المستثمرين من تصاعد المنافسة وارتفاع سقف التوقعات.

وأعلنت الشركة أن إيراداتها خلال الربع الأول ارتفعت بنسبة 85% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 81.6 مليار دولار، فيما قفز صافي الأرباح إلى 58.3 مليار دولار.

وتُعد "إنفيديا" من أبرز الشركات المستفيدة من طفرة الذكاء الاصطناعي، إذ توفر الرقائق والبنية التحتية الحاسوبية لشركات تطوير النماذج الذكية، من بينها "أوبن إيه آي" و"ميتا".

ورغم النتائج القوية، تراجع سهم الشركة بنسبة 1.6% في التداولات اللاحقة للإغلاق، في إشارة إلى أن الأسواق باتت تتعامل مع الأداء الاستثنائي للشركة باعتباره أمرًا متوقعًا.

وتبلغ القيمة السوقية لـ"إنفيديا" نحو 5.3 تريليونات دولار، ما يجعلها الشركة الأعلى قيمة في العالم.

وقالت الشركة إن نمو المبيعات جاء بصورة رئيسية من التوسع القوي في قطاع مراكز البيانات، متوقعة أن يصل الإنفاق العالمي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إلى ما بين 3 و4 تريليونات دولار سنويًا بحلول نهاية العقد الحالي.

ووصف الرئيس التنفيذي للشركة، جنسن هوانغ، الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي بأنه "يتصاعد بصورة هائلة"، معتبرًا أن عصر "الذكاء الاصطناعي الوكيل" قد بدأ بالفعل.

لكن محللين أشاروا إلى أن المستثمرين يبحثون عن معدلات نمو أعلى باستمرار، بعدما اعتادت "إنفيديا" تحقيق نتائج تفوق التوقعات بصورة متكررة.

وقالت الشريكة الإدارية في شركة "سيترين فنتشر بارتنرز"، روث فوكس-بلايدر، إن حجم "إنفيديا" الكبير داخل مؤشر "إس آند بي 500" يجعل من الصعب إثارة حماس المستثمرين ما لم يستمر النمو بوتيرة استثنائية.

من جهتها، اعتبرت مديرة الاستثمار في "إنتراكتيف إنفستور"، فيكتوريا سكولار، أن المستثمرين كانوا قد رفعوا سعر السهم مسبقًا ترقبًا للنتائج، مشيرة إلى تزايد المخاوف من احتدام المنافسة مع تطوير شركات التكنولوجيا الكبرى رقائقها الخاصة لمراكز البيانات.