وكالة الطاقة الدولية تحذّر من دخول سوق النفط "منطقة حمراء" هذا الصيف

يزيد اقتراب الصيف وموسم السفر من أعباء سوق النفط التي تعاني نقصا في الإمدادات بسبب الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران، التي أدت إلى إغلاق طهران مضيق هرمز وبذلك قطع إمدادات النفط من الخليج إلى حد كبير.

حذّر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، اليوم الخميس من أن سوق النفط قد تدخل "منطقة حمراء" بسبب النقص في الإمدادات في تموز/ يوليو أو آب/ أغسطس، في حال عدم التوصل إلى حل لحرب واشنطن وتل أبيب على طهران.

وقال بيرول خلال كلمة ألقاها في فعالية نظّمها مركز "تشاتام هاوس" للأبحاث، إن "المشكلة تكمن في أن موسم السفر يبدأ في نهاية حزيران/ يونيو ومطلع تموز/ يوليو"، وأن "الطلب على النفط واستهلاكه يزدادان عموما".

وفي مواجهة هذا الوضع، أكد مدير وكالة الطاقة أن الأخيرة "مستعدة للتحرك" لضخ مزيد من احتياطيات النفط في الأسواق؛ "إذا قررت الدول ذلك".

وأعلنت الدول الأعضاء الـ 32 في آذار/ مارس، ضخ 426 مليون برميل لتهدئة الأسواق، وهو ما يزيد عن ثلث مخزوناتها الإستراتيجية من النفط، في قرار غير مسبوق.

وقد أدى تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز بسبب الحرب على إيران إلى خسارة أكثر من مليار برميل من صادرات النفط من الخليج، ما يمثل نقصا في السوق يُقدر بنحو 14 مليون برميل يوميا، بحسب وكالة الطاقة الدولية.

وفي ظل هذه الظروف، ورغم الإفراج عن احتياطيات إستراتيجية، حذّرت وكالة الطاقة الدولية في 13 أيار/ مايو من التراجع "القياسي" لاحتياطيات النفط مع استمرار الحرب.

وقدّر المحلل في شركة "غلوبال ريسك مانجمنت"، آرني لومان راسموسن، أن لا يكون انخفاض الأسعار كبيرا "بالقدر الذي يأمله كثيرون" في حال إعادة فتح مضيق هرمز، لافتا إلى ضرورة إعادة ملء المخزونات، وإلى تحديات لوجستية يجب حلها.