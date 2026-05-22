طرح مرتقب لـ"سبيس إكس" بتقييم 1.75 تريليون دولار

يأتي الإعلان عن الطرح بعد أيام من خسارة ماسك دعواه القضائية ضد شركة "أوبن إيه آي" ورئيسها التنفيذي سام ألتمان، إذ قضت هيئة محلّفين اتحادية بعدم مسؤولية الشركة عن الاتهامات المتعلقة بالإخلال باتفاق التأسيس وتحقيق مكاسب غير مشروعة...

كشفت شركة "سبيس إكس" المملوكة لإيلون ماسك عن خطتها للإدراج في بورصة "ناسداك" الأميركية الشهر المقبل، في خطوة قد ترفع ثروة ماسك إلى مستويات غير مسبوقة وتضع الشركة بين أكبر الطروحات العامة في تاريخ الأسواق.

وأظهرت وثائق الطرح أنّ الشركة تستهدف جمع ما يصل إلى 80 مليار دولار، مع تقدير قيمتها السوقية بنحو 1.75 تريليون دولار، على أن يبدأ تداول أسهمها تحت الرمز SPCX في 12 حزيران/يونيو المقبل.

وتعد "سبيس إكس" أبرز شركة خاصة في قطاع الصواريخ وخدمات الأقمار الصناعية، كما ترتبط بعقود واسعة مع الحكومة الأميركية. وكانت الشركة قد قدّمت طلب الإدراج بصورة سرية الشهر الماضي لإتاحة المجال أمام المراجعات التنظيمية قبل نشر تفاصيل الطرح.

وقالت الشركة في نشرة الاكتتاب إنّ هدفها يتمثل في تطوير تقنيات تتيح للبشر العيش على أكثر من كوكب، إلى جانب توسيع نطاق الاستكشاف الفضائي.

وكشفت الوثائق للمرة الأولى عن جوانب من الأداء المالي للشركة، إذ بلغت إيراداتها خلال عام 2025 نحو 18.7 مليار دولار، مقابل إنفاق رأسمالي تجاوز 20 مليار دولار، فيما سجّلت خسائر تزيد على 4.2 مليارات دولار خلال الربع الأول من عام 2026.

وبيّنت البيانات أنّ قطاع الاتصالات، الذي يضم خدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك"، أصبح الركيزة الأساسية لأعمال الشركة، بعدما حقق إيرادات تجاوزت 3.2 مليارات دولار بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس 2026، إضافة إلى 11.4 مليار دولار خلال عام 2025.

وفي السنوات الأخيرة، تراجع التركيز على مشروع إرسال البشر إلى المريخ لصالح خطط مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، تشمل إنشاء مراكز بيانات في المدار وتوسيع خدمات "ستارلينك". كما استحوذت "سبيس إكس" في شباط/فبراير الماضي على شركة الذكاء الاصطناعي التابعة لماسك "xAI".

ويأتي الإعلان عن الطرح بعد أيام من خسارة ماسك دعواه القضائية ضد شركة "أوبن إيه آي" ورئيسها التنفيذي سام ألتمان، إذ قضت هيئة محلّفين اتحادية بعدم مسؤولية الشركة عن الاتهامات المتعلقة بالإخلال باتفاق التأسيس وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

كما أدرجت "سبيس إكس" في وثائقها شركات الذكاء الاصطناعي، ومنها "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك"، ضمن أبرز المنافسين المحتملين، في وقت تستعد فيه هذه الشركات أيضًا لطرح أسهمها في الأسواق العامة خلال العام الجاري.