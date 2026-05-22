وثائق "سبيس إكس" تكشف خسائر ضخمة وطموحات استعمار المريخ

كشفت وثائق الطرح العام الأولي لشركة "سبيس إكس" عن تفاصيل مالية وتشغيلية غير مسبوقة، بالتزامن مع استعداد الشركة لطرح أسهمها في البورصة الأميركية بتقييم قد يصل إلى 1.75 تريليون دولار.

وأظهرت الوثائق أن الشركة تكبدت خسائر صافية بلغت 4.9 مليارات دولار خلال 2025، إضافة إلى 4.3 مليارات دولار في الربع الأول من 2026، مع تحذير للمستثمرين من احتمال عدم تحقيق الربحية مستقبلًا بسبب الإنفاق الكبير على تقنيات تجريبية ومشاريع فضائية طويلة الأمد.

كما كشفت البيانات عن ترابط متزايد بين شركات إيلون ماسك، إذ أنفقت "سبيس إكس" مئات ملايين الدولارات على منتجات "تسلا"، بينها 131 مليون دولار لشراء مركبات "سايبرترك" خلال العام الماضي، إلى جانب استثمارات كبيرة في بطاريات "ميغاباك".

وتضمنت الوثائق تأكيدًا متكررًا على هدف الشركة المتمثل في إنشاء مستعمرات بشرية دائمة على القمر والمريخ، باعتبار ذلك خطوة لضمان استمرار الحضارة البشرية خارج كوكب الأرض. كما أشارت إلى أن ماسك سيحصل على مكافأة قدرها مليار سهم إذا نجحت الشركة في تأسيس مستعمرة دائمة على المريخ تضم مليون شخص.

وفي جانب آخر، تناولت الوثائق المخاطر القانونية المرتبطة بشركة الذكاء الاصطناعي "xAI"، خصوصًا روبوت المحادثة "غروك"، الذي حذّرت الشركة من أن بعض أوضاعه قد تنتج محتوى مضللًا أو مسيئًا أو ينتهك حقوق الملكية الفكرية. كما أشارت إلى تحقيقات ودعاوى قضائية مرتبطة بإنتاج صور غير توافقية ومحتوى جنسي.

وكشفت الوثائق أيضًا أن "سبيس إكس" رفعت إنفاقها على أمن ماسك الشخصي إلى 4 ملايين دولار خلال 2025، مقارنة بمليوني دولار في 2023، في ظل حديثه المتكرر عن تهديدات أمنية يتعرض لها.